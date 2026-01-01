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Veber ED-R 10x32 WP бинокль
Veber ED-R 10x32 WP бинокль
Veber ED-R 10x32 WP бинокль
Veber ED-R 10x32 WP бинокль
Veber ED-R 10x32 WP бинокль
Veber ED-R 10x32 WP бинокль
Veber ED-R 10x32 WP бинокль

Veber ED-R 10x32 WP бинокль

Veber
Артикул: MTG-2822

Veber ED-R 10x32 WP бинокль. Увеличение 10х, диаметр объектива 32 мм, призмы Roof из стекла BAK4, объективы с  низкодисперсной оптикой, поворотно-выдвижные наглазники twist-up, линейное поле зрения 106 м на дистанции 1000 м. Оптическое просветление FMC, высокий класс оптики. Обрезиненный водонепроницаемый азотозаполненный корпус, степень защиты IPX7. Чехол в комплекте.

Описание

Бинокль с 10-кратным увеличением, диаметром объектива 32 мм и призмами Roof из стекла BAK4 с многослойным просветлением FMC. Объективы с оптическими элементами из специального низкодисперсного стекла ED выдают высококонтрастное четкое изображение. ED-оптика не изменяет естественные цвета предметов и значительно уменьшает хроматические аберрации, вносимые линзами – как по краям, так и в центре поля зрения. Наличие низкодисперсионных линз в объективах свидетельствует о высоком классе оптики прибора!

Окуляры бинокля диаметром 20 мм обеспечивают широкий угол обзора и яркую, равномерно освещенную картинку. При правильной настройке межзрачкового расстояния пользователь получит ровную отображающую окружность с линейным полем зрения 106 м на дистанции 1000 м. Межзрачковое расстояние регулируется в пределах 52-74 мм, что является достаточно универсальным показателем – человек сможет подобрать значение «под себя».

Металлическое рифленое кольцо центральной фокусировки позволяет быстро навестись на объект наблюдения, находящийся на расстоянии от 3 метров. Диоптрийное кольцо, расположенное на правом окуляре, возможность подстроиться под особенности зрения в диапазоне +/-3D.

Поворотно-выдвижные наглазники с тремя фиксированными положениями помогают правильно расположить глаза относительно окуляра, что делает наблюдение более комфортным для людей, которые носят очки (в том числе солнцезащитные) или обходятся без них.

Бинокль ED-R 10x32 WP имеет небольшие габариты 12.6x11.9х4.4 см и малый вес 0.5 кг – это самый компактный бинокль в серии биноклей Veber ED-R. Поэтому бинокль отлично подойдет для наблюдений во время городских прогулок или в экстремальных походах.

Охотники, спортсмены или рыбаки оценят водонепроницаемый азотозаполненный корпус с резиновой отделкой. Азотное заполнение предотвращает запотевание линз при высокой влажности и резкой смене температуры окружающей среды.

Характеристики:

  • Увеличение 10х
  • Диаметр объектива 32 мм
  • Диаметр выходного зрачка 3.28 мм
  • Удаление выходного зрачка 15.0 мм
  • Диаметр окуляров 20 мм
  • Угловое поле зрения 6.0 град.
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 106 м
  • Минимальная дистанция фокусировки 3 м
  • Zoom нет
  • Тип призм Roo
  • fМежзрачковое расстояние, мм 52-74 мм
  • Диоптрийная коррекция +/-3D
  • Диапазон рабочих температур от -10 до +40 C
  • Материал корпуса пластик
  • Материал отделки корпуса резина
  • Азотозаполнение корпуса есть
  • Класс защищенности IPX7 (водонепроницаемый)
  • Размеры 126x119х44 мм
  • Вес 0.5 кг

Комплектация

  • Бинокль Veber ED-R 10x32 WP – 1 шт
  • Чехол – 1 шт
  • Нетеряемая защитная крышка окуляров – 1 шт (сдвоенная)
  • Нетеряемая защитная крышка объектива – 2 шт
  • Ткань для протирки оптики – 1 шт
  • Шейный ремень – 1 шт
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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