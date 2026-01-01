Veber ED-R 10x32 WP бинокль

Описание

Бинокль с 10-кратным увеличением, диаметром объектива 32 мм и призмами Roof из стекла BAK4 с многослойным просветлением FMC. Объективы с оптическими элементами из специального низкодисперсного стекла ED выдают высококонтрастное четкое изображение. ED-оптика не изменяет естественные цвета предметов и значительно уменьшает хроматические аберрации, вносимые линзами – как по краям, так и в центре поля зрения. Наличие низкодисперсионных линз в объективах свидетельствует о высоком классе оптики прибора!

Окуляры бинокля диаметром 20 мм обеспечивают широкий угол обзора и яркую, равномерно освещенную картинку. При правильной настройке межзрачкового расстояния пользователь получит ровную отображающую окружность с линейным полем зрения 106 м на дистанции 1000 м. Межзрачковое расстояние регулируется в пределах 52-74 мм, что является достаточно универсальным показателем – человек сможет подобрать значение «под себя».

Металлическое рифленое кольцо центральной фокусировки позволяет быстро навестись на объект наблюдения, находящийся на расстоянии от 3 метров. Диоптрийное кольцо, расположенное на правом окуляре, возможность подстроиться под особенности зрения в диапазоне +/-3D.

Поворотно-выдвижные наглазники с тремя фиксированными положениями помогают правильно расположить глаза относительно окуляра, что делает наблюдение более комфортным для людей, которые носят очки (в том числе солнцезащитные) или обходятся без них.

Бинокль ED-R 10x32 WP имеет небольшие габариты 12.6x11.9х4.4 см и малый вес 0.5 кг – это самый компактный бинокль в серии биноклей Veber ED-R. Поэтому бинокль отлично подойдет для наблюдений во время городских прогулок или в экстремальных походах.

Охотники, спортсмены или рыбаки оценят водонепроницаемый азотозаполненный корпус с резиновой отделкой. Азотное заполнение предотвращает запотевание линз при высокой влажности и резкой смене температуры окружающей среды.

Характеристики: