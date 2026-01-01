Veber Defence 8x30WP бинокль с сеткой, шт

Описание

Увеличение 8 крат, диаметр объектива 30 мм, широкий угол обзора 136м/1000м, угломерная измерительная сетка. Призмы из стекла Bak-4, полное многослойное оптическое покрытие линз (FMC). Металлические корпус и подвижные детали. Отделка корпуса резиной (VR). Водозащита Waterproof (WP), степень защиты IPX7 (погружение на 1м), заполнение азотом. Вес 750 г.

Измерительная сетка дает возможность определить расстояние до наблюдаемого объекта, если известны его размеры, или наоборот, узнать размеры объекта, если известно расстояние до него.

Veber Defence 8x30WP может пригодиться охотникам, рыбакам, туристам, а также поисковикам, спасателям и другим людям, кому необходимо проводить наблюдения или ориентироваться на местности.

Благодаря оптической системе Porro с объективами диаметром 30 мм и полным оптическим просветлением, бинокль имеет компактный размер и малый вес, обеспечивая при этом высокое светопропускание и четкую картинку.

Благодаря использованию высококачественного оптического стекла Bak-4, изображение в окуляре визуально лишено геометрических и цветовых искажений. Светосильные объективы собирают много света и формируют яркое изображение в естественных цветах, обеспечивают выраженный стереоэффект.

Измерительная сетка имеет горизонтальную и вертикальную шкалы, размеченные в MIL с ценой деления 5MIL (между длинными штрихами с цифрами – 10MIL). Привязка шкалы в MIL означает, что 10 MIL соответствует 1 метру на расстоянии 100 метров. Определенные по шкалам угловые размеры объектов можно использовать для расчета дальности до цели или ее размеров.

Рассчитать дистанцию в метрах можно по формуле:

Д= ( 1000 × В ) / Y, где В – это известная высота или ширина предмета в метрах, а Y – угловой размер, определенный по сетке.

И, соответственно рассчитать размер предмета, находящегося на известной дистанции:

В = ( Д × Y ) / ( 1000 ).

Таким образом, если измеренная по вертикальной шкале высота ростовой фигуры человека (180 см или 1.8 м) составляет 10MIL (расстояние между двумя оцифрованными штрихами), то он находится от наблюдателя на расстоянии 180 метров:

Д= ( 1000 × 1.8 ) / 10 = 180 м.

Или если машина, находящаяся на расстоянии 160 метров, занимает на горизонтальной шкале три маленьких деления (15MIL), то ее ширина составляет 2.4 метров.

В = ( Д × Y ) / ( 1000 ) = ( 160 × 15 ) / 1000 = 2.4 метра.

Раздельная фокусировка (именно ее предпочитают представители силовых структур) дает высокую точность настройки, обычно она используется в биноклях с повышенными требованиями к ударной прочности и водонепроницаемости. На каждом окуляре бинокля находятся своё кольцо фокусировки, с помощью которых можно отрегулировать резкость для каждого глаза в пределах ±5 диоптрий.

Поскольку расстояние между глазами является индивидуальным для каждого человека, то в конструкции бинокля предусмотрена регулировка межзрачкового расстояния от 55 до 80мм. Чтобы обеспечить идеальное согласования глаз с окулярами бинокля, необходимо сложить окуляры бинокль относительно центральной оси таким образом, чтобы через них была видна единая отображающая окружность.

Для удобства пользователей в очках бинокль оснащен резиновыми наглазниками окуляров. В случае, если пользователь смотрит через бинокль в очках, он заворачивает наглазники на окуляры, если без очков – разворачивает наружу.

Бинокль Veber Defence 8x30WP будет служить надежным помощником в экстремальных ситуациях и неблагоприятных погодных условиях. Этот бинокль может использоваться зимой и летом при температуре окружающей среды -25°С до +50°С. Прибор имеет водонепроницаемый азотозаполненный корпус, что позволяет использовать его даже во время сильного дождя или снега. Бинокль сохранит свою работоспособность после кратковременного погружения в воду на глубину 1 метр, что подтверждено степенью защиты IPX7.

Корпус бинокля и его подвижные части изготовлены из металла, который обеспечивают высокую прочность и долговечность при эксплуатации. Ребристое обрезиненное покрытие корпуса защищает бинокль от незначительных механических повреждений и обеспечивает надежный захват, чтобы исключить случайное выскальзывание из рук.

Бинокль оснащен резьбой 1/4'' для установки на штатив во время длительных стационарных наблюдений.

В комплекте с биноклем поставляется полужесткая сумка для переноски и хранения, а также нетеряемые крышки линзы и шейный ремешок для бинокля.

Характеристики: