Veber Defence 10x50WP бинокль с сеткой

Описание

Увеличение 10 крат, диаметр объектива 50 мм, широкий угол обзора 122м/1000м, тактическая измерительная сетка (угловая и дальномерная). Призмы из стекла Bak-4, полное многослойное оптическое покрытие линз (FMC). Металлические корпус и подвижные детали. Отделка корпуса резиной (VR). Водозащита Waterproof (WP), степень защиты IPX7 (погружение на 1м), заполнение азотом. Вес 1090 г.

Veber Defence 10x50WP имеет широкое поле зрение, светосильную просветленную оптику, и позволяет рассматривать мельчайшие детали предметов на большом расстоянии даже в условиях ограниченной освещенности.

Тактическая сетка бинокля позволяет определять расстояние до наблюдаемого объекта, если известны его размеры, или наоборот, узнать размеры объекта, если известно расстояние до него.

Veber Defence 10x50WP может пригодиться охотникам, рыбакам, туристам, а также поисковикам, спасателям и другим людям, кому необходимо проводить наблюдения с большого расстояния и ориентироваться на местности.

Благодаря оптической системе Porro с объективами диаметром 50 мм и полным оптическим просветлением, бинокль обеспечивает высокое светопропускание и четкую картинку.

Благодаря использованию высококачественного оптического стекла Bak-4, изображение в окуляре визуально лишено геометрических и цветовых искажений. Светосильные объективы собирают много света и формируют яркое изображение в естественных цветах, обеспечивая выраженный стереоэффект даже в ближних сумерках.

Тактическая измерительная сетка видна я левом окуляре бинокля и представляет собой комбинацию из угловой и дальномерной измерительных сеток.

Угломерная измерительная сетка имеет горизонтальную и вертикальную шкалы, размеченные в MIL с ценой деления 5MIL (между длинными штрихами с цифрами – 10MIL). Привязка шкалы в MIL означает, что 10 MIL соответствует 1 метру на расстоянии 100 метров. Определенные по шкалам угловые размеры объектов можно использовать для расчета дальности до цели или ее размеров.

Рассчитать дистанцию в метрах можно по формуле:

Д= ( 1000 × В ) / Y, где В – это известная высота или ширина предмета в метрах, а Y – угловой размер, определенный по сетке.

И, соответственно рассчитать размер предмета, находящегося на известной дистанции:

В = ( Д × Y ) / ( 1000 ).

Таким образом, если измеренная по вертикальной шкале высота ростовой фигуры человека (180 см или 1.8 м) составляет 10MIL (расстояние между двумя оцифрованными штрихами), то он находится от наблюдателя на расстоянии 180 метров:

Д= ( 1000 × 1.8 ) / 10 = 180 м.

Или если машина, находящаяся на расстоянии 160 метров, занимает на горизонтальной шкале три маленьких деления (15MIL), то ее ширина составляет 2.4 метров.

В = ( Д × Y ) / ( 1000 ) = ( 160 × 15 ) / 1000 = 2.4 метра.

Дальномерная измерительная сетка в нижней части окуляра еще проще в использовании. С ее помощью можно быстро определить расстояния до целей с известной высотой 2 метра. Для этого необходимо поместить объект высотой 2 метра в поле зрения так, чтобы он точно помещался между верхней наклонной и нижней горизонтальной линией, и считать значение с наклонной шкалы. Умноженное на 100, оно даст расстояние до цели в метрах.

Раздельная фокусировка (именно ее предпочитают представители силовых структур) дает высокую точность настройки, обычно она используется в биноклях с повышенными требованиями к ударной прочности и водонепроницаемости. На каждом окуляре бинокля находятся своё кольцо фокусировки, с помощью которых можно отрегулировать резкость для каждого глаза в пределах ±5 диоптрий.

Характеристики: