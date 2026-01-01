Veber Classic PRO 8x40 VL бинокль

В конструкции этой модели учтен опыт эксплуатации аналогичных биноклей, построенных по классической «немецкой» схеме. Технологические подробности вряд ли заинтересуют потребителя, но о некоторых моментах стоит упомянуть. С точки зрения эксплуатации: все ответственные части бинокля выполнены из металла – мосты, шарниры оси и др. Это исключает появление люфтов, а следовательно, и ухудшения качества картинки при интенсивной эксплуатации. Благодаря мощным мостам и новой системе фиксации блока призм в корпусе бинокль относится к классу противоударных.
Модель Veber Classic PRO с увеличением 8х подойдет туристам, охотникам, наблюдателям за живой природой и участникам поисково-спасательных операций.
Многослойное оптическое просветление призм FMC (fully multi-coated) обеспечивает светопропускание бинокля около 90% и позволяет вести наблюдение даже в условиях недостаточной освещенности.
Благодаря использованию высококачественного оптического стекла ВаК-4, изображение в широкоугольном пятилинзовом окуляре визуально лишено геометрических и цветовых искажений.
Центральная фокусировка
Центральная фокусировка выполняется за счет рифленого металлического колеса между оптическими трубами бинокля и является удобным решением для настройки резкости одновременно на оба окуляра.
Для обеспечения согласования глаз с окулярами необходимо сложить трубы относительно центральной оси таким образом, чтобы в окулярах была видна единая окружность. Межзрачковое расстояние корректируется в диапазоне от 56 до 73 мм.
Правый окуляр бинокля также имеет индивидуальную диоптрийную подстройку ±4D, которая используется, если зрение наблюдателя не корректируется очками.
Бинокль имеет прочную конструкцию за счет металлического корпуса и подвижных деталей. Отделка корпуса искусственной кожей (VL) является традиционным решением, благодаря которому бинокль защищен от незначительных повреждений и надежно удерживается в руке.
Характеристики:
- Увеличение 8х
- Диаметр объективов 40 мм
- Диаметр выходного зрачка 5 мм
- Поле зрения (1000 м) 125 м
- Межзрачковое расстояние 56-73 мм
- Ближнее расстояние фокусировки 5 м
- Оптическое просветление призм/линз FMC
- Тип и материал призм Porro ВаК-4
- Сумеречное число бинокля 18
- Тип бинокля с центральной фокусировкой
- Диоптрийная коррекция ±4D
- Монтаж на трипод Да, отв. 1/4”
- Защита от влаги Влагозащищенный (брызги, дождь)
- Температура воздуха при эксплуатации -12°С…45°С
- Материал Металлический корпус с отделкой искусственной кожей
- Размеры 170х130х62 мм
- Вес 980 г