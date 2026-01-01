Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный бинокль

Описание

Камуфлированный бинокль с центральной фокусировкой в пластиковом корпусе с отделкой резиной (VR). Корпус бинокля выполнен из пластика, но наиболее ответственные подвижные детали – из металла.

Модель Veber Classic PRO с увеличением 7х подойдет туристам, охотникам, наблюдателям за живой природой и участникам поисково-спасательных операций.

Многослойное оптическое просветление призм FMC (fully multi-coated) обеспечивает светопропускание бинокля около 90% и позволяет вести наблюдение даже в условиях недостаточной освещенности.

Благодаря использованию высококачественного оптического стекла ВаК-4, изображение в широкоугольном пятилинзовом окуляре визуально лишено геометрических и цветовых искажений.

Центральная фокусировка выполняется за счет рифленого металлического колеса между оптическими трубами бинокля и является удобным решением для настройки резкости одновременно на оба окуляра.

Для обеспечения согласования глаз с окулярами необходимо сложить трубы относительно центральной оси таким образом, чтобы в окулярах была видна единая окружность. Межзрачковое расстояние корректируется в диапазоне от 56 до 73 мм.

Правый окуляр бинокля также имеет индивидуальную диоптрийную подстройку ±4D, которая используется, если зрение наблюдателя не корректируется очками.

Также линзы бинокля надежно защищены от исцарапывания: защитные крышки окуляров имеют глубокую посадку, а плоские нетеряемые защитные крышки плотно садятся на объективы и не занимают много места.

Благодаря корпусу из качественного пластика и металлическим подвижным деталям бинокль имеет легкую, но прочную конструкцию. Отделка корпуса резиной (VR) камуфляж не демаскирует наблюдателя, а также защищает бинокль от незначительных повреждений и позволяет надежно удерживать его в руке.

Для проведения длительных наблюдений удаленного объекта бинокль можно устанавливать на штатив с помощью адаптера Veber BA 70. Для этого предусмотрена стандартная резьба ¼'' (под колпачком) на центральной оси бинокля.

Характеристики: