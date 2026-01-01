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Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный бинокль
Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный бинокль
Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный бинокль
Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный бинокль
Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный бинокль
Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный бинокль
Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный бинокль
Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный бинокль

Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный бинокль

Veber
Артикул: MTG-2790

Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный бинокль. Увеличение 7х, диаметр объективов 32 мм, центральная фокусировка. Призмы Porro ВаК-4, оптическое просветление призм и линз FMC. Камуфлированный корпус с отделкой резиной (VR), металлические подвижные детали, возможность устанавливать на штатив. Вес 0.73 кг.

Описание

Камуфлированный бинокль с центральной фокусировкой в пластиковом корпусе с отделкой резиной (VR). Корпус бинокля выполнен из пластика, но наиболее ответственные подвижные детали – из металла.

Модель Veber Classic PRO с увеличением 7х подойдет туристам, охотникам, наблюдателям за живой природой и участникам поисково-спасательных операций.

Многослойное оптическое просветление призм FMC (fully multi-coated) обеспечивает светопропускание бинокля около 90% и позволяет вести наблюдение даже в условиях недостаточной освещенности.

Благодаря использованию высококачественного оптического стекла ВаК-4, изображение в широкоугольном пятилинзовом окуляре визуально лишено геометрических и цветовых искажений.

Центральная фокусировка выполняется за счет рифленого металлического колеса между оптическими трубами бинокля и является удобным решением для настройки резкости одновременно на оба окуляра.

Для обеспечения согласования глаз с окулярами необходимо сложить трубы относительно центральной оси таким образом, чтобы в окулярах была видна единая окружность. Межзрачковое расстояние корректируется в диапазоне от 56 до 73 мм.

Правый окуляр бинокля также имеет индивидуальную диоптрийную подстройку ±4D, которая используется, если зрение наблюдателя не корректируется очками.

Также линзы бинокля надежно защищены от исцарапывания: защитные крышки окуляров имеют глубокую посадку, а плоские нетеряемые защитные крышки плотно садятся на объективы и не занимают много места.

Благодаря корпусу из качественного пластика и металлическим подвижным деталям бинокль имеет легкую, но прочную конструкцию. Отделка корпуса резиной (VR) камуфляж не демаскирует наблюдателя, а также защищает бинокль от незначительных повреждений и позволяет надежно удерживать его в руке.

Для проведения длительных наблюдений удаленного объекта бинокль можно устанавливать на штатив с помощью адаптера Veber BA 70. Для этого предусмотрена стандартная резьба ¼'' (под колпачком) на центральной оси бинокля.

Характеристики:

  • Увеличение 7х
  • Диаметр объективов 32 мм
  • Диаметр выходного зрачка 4.5 мм
  • Поле зрения (1000 м) 130 м
  • Межзрачковое расстояние 56-73 мм
  • Ближнее расстояние фокусировки 4 м
  • Оптическое просветление призм/линз FMC
  • Тип и материал призм Porro ВаК-4
  • Сумеречное число бинокля 15
  • Тип бинокля с центральной фокусировкой
  • Диоптрийная коррекция ±4D
  • Монтаж на трипод Да, отв. 1/4”
  • Защита от влаги Влагозащищенный (брызги, дождь)
  • Температура воздуха при эксплуатации -12°С…45°С
  • Материал Пластиковый корпус с отделкой резиной
  • Размеры 180х120х62 мм
  • Вес 730 г

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный
  • Крышки объективов и окуляров
  • Шейный ремешок
  • Материал для очистки линз
  • Сумка для хранения
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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