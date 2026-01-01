Veber Classic PRO 15x60 VL бинокль

Описание

В конструкции этой модели учтен опыт эксплуатации аналогичных биноклей, построенных по классической «немецкой» схеме. Технологические подробности вряд ли заинтересуют потребителя, но о некоторых моментах стоит упомянуть. С точки зрения эксплуатации: все ответственные части бинокля выполнены из металла – мосты, шарниры оси и др. Это исключает появление люфтов, а следовательно, и ухудшения качества картинки при интенсивной эксплуатации. Благодаря мощным мостам и новой системе фиксации блока призм в корпусе бинокль относится к классу противоударных.

Модель Veber Classic PRO с увеличением 15х подойдет туристам, охотникам, наблюдателям за живой природой и участникам поисково-спасательных операций.

Многослойное оптическое просветление призм FMC (fully multi-coated) обеспечивает светопропускание бинокля около 90% и позволяет вести наблюдение даже в условиях недостаточной освещенности.

Благодаря использованию высококачественного оптического стекла ВаК-4, изображение в широкоугольном пятилинзовом окуляре визуально лишено геометрических и цветовых искажений.

Центральная фокусировка

Центральная фокусировка выполняется за счет рифленого металлического колеса между оптическими трубами бинокля и является удобным решением для настройки резкости одновременно на оба окуляра.

Для обеспечения согласования глаз с окулярами необходимо сложить трубы относительно центральной оси таким образом, чтобы в окулярах была видна единая окружность. Межзрачковое расстояние корректируется в диапазоне от 56 до 74 мм.

Правый окуляр бинокля также имеет индивидуальную диоптрийную подстройку ±4D, которая используется, если зрение наблюдателя не корректируется очками.

Также линзы бинокля надежно защищены от исцарапывания: защитные крышки окуляров и объективов имеют глубокую посадку и не занимают много места.

Бинокль имеет прочную конструкцию за счет металлического корпуса и подвижных деталей. Отделка корпуса искусственной кожей (VL) является традиционным решением, благодаря которому бинокль защищен от незначительных повреждений и надежно удерживается в руке.

Характеристики: