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Veber Classic PRO 15x60 VL бинокль
Veber Classic PRO 15x60 VL бинокль
Veber Classic PRO 15x60 VL бинокль
Veber Classic PRO 15x60 VL бинокль
Veber Classic PRO 15x60 VL бинокль
Veber Classic PRO 15x60 VL бинокль
Veber Classic PRO 15x60 VL бинокль
Veber Classic PRO 15x60 VL бинокль
Veber Classic PRO 15x60 VL бинокль

Veber Classic PRO 15x60 VL бинокль

Veber
Артикул: MTG-2788

Veber Classic PRO 15x60 VL бинокль. Увеличение 15х, диаметр объективов 60 мм, центральная фокусировка. Призмы Porro ВаК-4, оптическое просветление призм и линз FMC. Металлический корпус с отделкой искусственной кожей (VL), металлические подвижные детали, возможность устанавливать на штатив (адаптер в комплекте). Вес 1.16 кг.

Описание

В конструкции этой модели учтен опыт эксплуатации аналогичных биноклей, построенных по классической «немецкой» схеме. Технологические подробности вряд ли заинтересуют потребителя, но о некоторых моментах стоит упомянуть. С точки зрения эксплуатации: все ответственные части бинокля выполнены из металла – мосты, шарниры оси и др. Это исключает появление люфтов, а следовательно, и ухудшения качества картинки при интенсивной эксплуатации. Благодаря мощным мостам и новой системе фиксации блока призм в корпусе бинокль относится к классу противоударных.

Модель Veber Classic PRO с увеличением 15х подойдет туристам, охотникам, наблюдателям за живой природой и участникам поисково-спасательных операций.

Многослойное оптическое просветление призм FMC (fully multi-coated) обеспечивает светопропускание бинокля около 90% и позволяет вести наблюдение даже в условиях недостаточной освещенности.

Благодаря использованию высококачественного оптического стекла ВаК-4, изображение в широкоугольном пятилинзовом окуляре визуально лишено геометрических и цветовых искажений.

Центральная фокусировка

Центральная фокусировка выполняется за счет рифленого металлического колеса между оптическими трубами бинокля и является удобным решением для настройки резкости одновременно на оба окуляра.

Для обеспечения согласования глаз с окулярами необходимо сложить трубы относительно центральной оси таким образом, чтобы в окулярах была видна единая окружность. Межзрачковое расстояние корректируется в диапазоне от 56 до 74 мм.

Правый окуляр бинокля также имеет индивидуальную диоптрийную подстройку ±4D, которая используется, если зрение наблюдателя не корректируется очками.

Также линзы бинокля надежно защищены от исцарапывания: защитные крышки окуляров и объективов имеют глубокую посадку и не занимают много места.

Бинокль имеет прочную конструкцию за счет металлического корпуса и подвижных деталей. Отделка корпуса искусственной кожей (VL) является традиционным решением, благодаря которому бинокль защищен от незначительных повреждений и надежно удерживается в руке.

Характеристики:

  • Увеличение 15х
  • Диаметр объективов 60 мм
  • Диаметр выходного зрачка 4 мм
  • Поле зрения (1000 м) 105 м
  • Межзрачковое расстояние 56-74 мм
  • Ближнее расстояние фокусировки 9 м
  • Оптическое просветление призм/линз FMC
  • Тип и материал призм Porro ВаК-4
  • Сумеречное число бинокля 30
  • Тип бинокля с центральной фокусировкой
  • Диоптрийная коррекция ±4D
  • Монтаж на трипод Да, отв. 1/4”
  • Защита от влаги Влагозащищенный (брызги, дождь)
  • Температура воздуха при эксплуатации -12°С…45°С
  • Материал Металлический корпус с отделкой искусственной кожей
  • Размеры 192х220х74 мм
  • Вес 1160 г

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL
  • Крышки объективов и окуляров
  • Шейный ремешок
  • Кронштейн для установки на штатив
  • Материал для очистки линз
  • Сумка для хранения
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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