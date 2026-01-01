Veber Classic PRO 10x50 VL бинокль

Многослойное оптическое просветление призм FMC (fully multi-coated) обеспечивает светопропускание бинокля около 90% и позволяет вести наблюдение даже в условиях недостаточной освещенности.
Благодаря использованию высококачественного оптического стекла ВаК-4, изображение в широкоугольном пятилинзовом окуляре визуально лишено геометрических и цветовых искажений.
Центральная фокусировка выполняется за счет рифленого металлического колеса между оптическими трубами бинокля и является удобным решением для настройки резкости одновременно на оба окуляра.
Для обеспечения согласования глаз с окулярами необходимо сложить трубы относительно центральной оси таким образом, чтобы в окулярах была видна единая окружность. Межзрачковое расстояние корректируется в диапазоне от 60 до 75 мм.
Правый окуляр бинокля также имеет индивидуальную диоптрийную подстройку ±4D, которая используется, если зрение наблюдателя не корректируется очками.
Также линзы бинокля надежно защищены от исцарапывания: защитные крышки окуляров имеют глубокую посадку, а плоские защитные крышки плотно садятся на объективы и не занимают много места.
Бинокль имеет прочную конструкцию за счет металлического корпуса и подвижных деталей. Отделка корпуса искусственной кожей (VL) является традиционным решением, благодаря которому бинокль защищен от незначительных повреждений и надежно удерживается в руке.
Характеристики:
- Увеличение 10х
- Диаметр объективов 50 мм
- Диаметр выходного зрачка 4 мм
- Поле зрения (1000 м) 122 м
- Межзрачковое расстояние 60-75 мм
- Ближнее расстояние фокусировки 6 м
- Оптическое просветление призм/линз FMC
- Тип и материал призм Porro ВаК-4
- Сумеречное число бинокля 22
- Тип бинокля с центральной фокусировкой
- Диоптрийная коррекция ±4D
- Монтаж на трипод Да, отв. 1/4”
- Защита от влаги Влагозащищенный (брызги, дождь)
- Температура воздуха при эксплуатации -12°С…45°С
- Материал Металлический корпус с отделкой искусственной кожей
- Размеры 180х150х62 мм
- Вес 1060 г