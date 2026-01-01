Veber Classic PRO 10x50 VL бинокль

Описание

Многослойное оптическое просветление призм FMC (fully multi-coated) обеспечивает светопропускание бинокля около 90% и позволяет вести наблюдение даже в условиях недостаточной освещенности.

Благодаря использованию высококачественного оптического стекла ВаК-4, изображение в широкоугольном пятилинзовом окуляре визуально лишено геометрических и цветовых искажений.



Центральная фокусировка выполняется за счет рифленого металлического колеса между оптическими трубами бинокля и является удобным решением для настройки резкости одновременно на оба окуляра.

Для обеспечения согласования глаз с окулярами необходимо сложить трубы относительно центральной оси таким образом, чтобы в окулярах была видна единая окружность. Межзрачковое расстояние корректируется в диапазоне от 60 до 75 мм.

Правый окуляр бинокля также имеет индивидуальную диоптрийную подстройку ±4D, которая используется, если зрение наблюдателя не корректируется очками.

Также линзы бинокля надежно защищены от исцарапывания: защитные крышки окуляров имеют глубокую посадку, а плоские защитные крышки плотно садятся на объективы и не занимают много места.

Бинокль имеет прочную конструкцию за счет металлического корпуса и подвижных деталей. Отделка корпуса искусственной кожей (VL) является традиционным решением, благодаря которому бинокль защищен от незначительных повреждений и надежно удерживается в руке.

Характеристики: