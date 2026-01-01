Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный

имеет классические
Бинокль Veber Classic БПЦ 8x40 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.
Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель достаточно хорошо защищена от повреждений (разъюстировки) и случайных ударов.
Особенности:
- Увеличение 8х, диаметр объектива 40 мм
- Призмы Porro
- Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Возможность использования в темное время суток
- Центральная фокусировка
- Широкоугольный (WA
- Ударопрочный металлический корпус
- Отделка корпуса резиной (VR)
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
Характеристики:
- Увеличение, крат 8
- Zoom нетДиаметр объектива, мм 40
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м 143
- Угловое поле зрения, град. 8.2
- Минимальная дистанция фокусировки, м 5
- Диаметр выходного зрачка, мм 5
- Диапазон рабочих температур, C от -10 до +40
- Материал корпуса алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса резина
- Цвет черный
- Габаритные размеры, мм 145*65*175
- Вес, кг 0.730