Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный

Описание

имеет классические полевые оптические характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и сопровождать цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора, наблюдение комфортно вести длительное время без усталости рук. В сравнении с 8-кратным биноклем с диаметром объектива 30 мм, бинокль Veber Classic БПЦ 8x40 собирает света на 70% больше, следовательно он позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках.

Бинокль Veber Classic БПЦ 8x40 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.

Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель достаточно хорошо защищена от повреждений (разъюстировки) и случайных ударов.



Особенности:

Увеличение 8х, диаметр объектива 40 мм

Призмы Porro

Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров

Возможность использования в темное время суток

Центральная фокусировка

Широкоугольный (WA

Ударопрочный металлический корпус

Отделка корпуса резиной (VR)

Возможность установки на штатив (через адаптер)

Характеристики: