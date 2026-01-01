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Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный
Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный
Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный
Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный

Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный

Veber
Артикул: DAN-0405

Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный. Увеличение 8х, диаметр объектива 40 мм. Классический «полевой» бинокль. Широкий угол (WA), малые размеры и вес. Светосильный. Металлический корпус, повышенная стойкость к ударам.  Отделка корпуса резиной (VR). Удобно работать в перчатках, полужесткий кейс.

Описание

имеет классические полевые оптические характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и сопровождать цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора, наблюдение комфортно вести длительное время без усталости рук. В сравнении с 8-кратным биноклем с диаметром объектива 30 мм, бинокль Veber Classic БПЦ 8x40 собирает света на 70% больше, следовательно он позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках.

Бинокль Veber Classic БПЦ 8x40 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.

Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель достаточно хорошо защищена от повреждений (разъюстировки) и случайных ударов.

Особенности:

  • Увеличение 8х, диаметр объектива 40 мм
  • Призмы Porro
  • Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Возможность использования в темное время суток
  • Центральная фокусировка
  • Широкоугольный (WA
  • Ударопрочный металлический корпус
  • Отделка корпуса резиной (VR)
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)

Характеристики:

  • Увеличение, крат 8
  • Zoom нетДиаметр объектива, мм 40
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м 143
  • Угловое поле зрения, град. 8.2
  • Минимальная дистанция фокусировки, м 5
  • Диаметр выходного зрачка, мм 5
  • Диапазон рабочих температур, C от -10 до +40
  • Материал корпуса алюминиевый сплав
  • Материал отделки корпуса резина
  • Цвет черный
  • Габаритные размеры, мм 145*65*175
  • Вес, кг 0.730

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 8*40 VRWA черный
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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