Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль камуфлированный

Бинокль имеет классические
Бинокль Veber Classic БПЦ 8x40 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.
Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель достаточно хорошо защищена от повреждений (разъюстировки) и случайных ударов.
Особенности:
- Увеличение 8х, диаметр объектива 40 мм
- Ударопрочный
- Возможность использования в темное время суток
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Усиление подвижных деталей металлом
- Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
- Широкоугольный (WA)
- Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
Характеристики:
- диаметр выходного зрачка, мм – 5
- угловое поле зрения, град. – 7,6
- увеличение – 8x
- диаметр объектива, мм – 40
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 166
- габариты, мм – 180х150х55
- вес, кг – 0,7