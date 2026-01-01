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Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль камуфлированный

Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль камуфлированный

Veber
Артикул: DAN-0394

Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль камуфлированный. Увеличение 8х, диаметр объектива 40 мм. Классический «полевой» бинокль. Широкий угол, малые размеры и вес. Светосильный. Металлический корпус, повышенная стойкость к ударам. Удобно работать в перчатках, полужесткий кейс. Отделка корпуса резиной (VR), камуфлированный. Призмы из стекла Bak-4.

Описание

Бинокль имеет классические «полевые» оптические характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и сопровождать цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора, наблюдение комфортно вести длительное время без усталости рук. В сравнении с 8-кратным биноклем с диаметром объектива 30 мм, бинокль Veber Classic БПЦ 8x40 собирает света на 70% больше, следовательно он позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках.

Бинокль Veber Classic БПЦ 8x40 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.

Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель достаточно хорошо защищена от повреждений (разъюстировки) и случайных ударов.

Особенности:

  • Увеличение 8х, диаметр объектива 40 мм
  • Ударопрочный
  • Возможность использования в темное время суток
  • Призмы Porro
  • Металлический корпус
  • Усиление подвижных деталей металлом
  • Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)
  • Широкоугольный (WA)
  • Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание

Характеристики:

  • диаметр выходного зрачка, мм – 5   
  • угловое поле зрения, град. – 7,6
  • увеличение – 8x   
  • диаметр объектива, мм – 40  
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 166  
  • габариты, мм – 180х150х55   
  • вес, кг – 0,7

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 камуфлированный
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Шейный ремень
  • Ткань для протирки оптики
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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