Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA бинокль камуфлированный

Описание

Бинокль имеет классические «полевые» оптические характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и сопровождать цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора, наблюдение комфортно вести длительное время без усталости рук. В сравнении с 8-кратным биноклем с диаметром объектива 30 мм, бинокль Veber Classic БПЦ 8x40 собирает света на 70% больше, следовательно он позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках.

Бинокль Veber Classic БПЦ 8x40 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.

Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель достаточно хорошо защищена от повреждений (разъюстировки) и случайных ударов.

Особенности:

Увеличение 8х, диаметр объектива 40 мм

Ударопрочный

Возможность использования в темное время суток

Призмы Porro

Металлический корпус

Усиление подвижных деталей металлом

Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров

Центральная фокусировка

Возможность установки на штатив (через адаптер)

Отделка корпуса резиной (VR)

Широкоугольный (WA)

Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание

Характеристики: