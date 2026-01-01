Veber Classic БПШЦ 8x40 VL бинокль широкоугольный цвет черный

Мягкие резиновые наглазники окуляров, эргономичный корпус и широкий барабанчик наводки на резкость позволяют максимально комфортно использовать бинокль.
Благодаря небольшому весу и размеру прибора наблюдение удобно вести с рук. Для длительных наблюдений можно использовать фотоштатив.
Бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.
Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель достаточно хорошо защищена от повреждений (разъюстировки) и случайных ударов.
Характеристики:
- минимальная дистанция фокусировки, м – 5
- диаметр выходного зрачка, мм – 5
- угловое поле зрения, град. – 7,6
- увеличение – 8x
- диаметр объектива, мм – 40
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 166
- габариты, мм – 145х175х65
- вес, кг – 0,69