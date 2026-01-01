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Veber Classic БПШЦ 8x40 VL бинокль широкоугольный цвет черный
Veber Classic БПШЦ 8x40 VL бинокль широкоугольный цвет черный
Veber Classic БПШЦ 8x40 VL бинокль широкоугольный цвет черный
Veber Classic БПШЦ 8x40 VL бинокль широкоугольный цвет черный

Veber Classic БПШЦ 8x40 VL бинокль широкоугольный цвет черный

Veber
Артикул: DAN-0384

Veber Classic БПШЦ 8x40 VL бинокль широкоугольный цвет черный. Имеет классические полевые оптические характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и сопровождать цель. В сравнении с 8-кратным биноклем с диаметром объектива 30 мм, бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 собирает света на 70% больше, следовательно он позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках.

Описание

Мягкие резиновые наглазники окуляров, эргономичный корпус и широкий барабанчик наводки на резкость позволяют максимально комфортно использовать бинокль. 

Благодаря небольшому весу и размеру прибора наблюдение удобно вести с рук. Для длительных наблюдений можно использовать фотоштатив. 

Бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.

Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель достаточно хорошо защищена от повреждений (разъюстировки) и случайных ударов.

Характеристики:

  • минимальная дистанция фокусировки, м – 5  
  • диаметр выходного зрачка, мм – 5   
  • угловое поле зрения, град. – 7,6 
  • увеличение – 8x     
  • диаметр объектива, мм – 40  
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 166  
  • габариты, мм – 145х175х65  
  • вес, кг – 0,69

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 8*40 VL
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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