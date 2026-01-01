Артикул: DAN-0384

Veber Classic БПШЦ 8x40 VL бинокль широкоугольный цвет черный. Имеет классические полевые оптические характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и сопровождать цель. В сравнении с 8-кратным биноклем с диаметром объектива 30 мм, бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 собирает света на 70% больше, следовательно он позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках.