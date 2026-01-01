Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль широкоугольный серый

Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора объект наблюдения комфортно «вести», ни на секунду не упуская его из вида.
Бинокль Veber Classic БПШЦ 7x35 имеет металлический обрезиненный корпус и трудноистираемое оптическое покрытие объективов и окуляров.
Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель менее всего подвержена повреждениям (разъюстировке) от случайных ударов.
Особенности:
- Увеличение 7х
- Диаметр объектива 35 мм
- Широкое поле зрения, линейное поле зрения на расстоянии 1000 м – 149 м
- Поворотно-выдвижные наглазники окуляров twist-up
- Небольшой вес и габариты
- Ударопрочность
- Призмы Porro
- Металлические корпус и подвижные детали
- Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
- Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
Характеристики:
- Увеличение 7х
- Диаметр объектива 35 мм
- Zoom нет
- Минимальная дистанция фокусировки 5 м
- Диаметр выходного зрачка 5.0 мм
- Диаметр окуляра 25 мм
- Межзрачковое расстояние 58-70 мм
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 149 м
- Угловое поле зрения 8.5 град.
- Тип оптической системы призм Porro
- Диапазон рабочих температур от -10 до +40° C
- Цвет серый
- Материал корпуса алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса резина
- Размеры 183x52x130 мм
- Вес 0.6 кг
- Размер упаковки 205х195х85 мм
- Вес с упаковкой 1.2 кг