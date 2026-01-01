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Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль широкоугольный серый
Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль широкоугольный серый
Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль широкоугольный серый
Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль широкоугольный серый
Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль широкоугольный серый
Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль широкоугольный серый
Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль широкоугольный серый
Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль широкоугольный серый

Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль широкоугольный серый

Veber
Артикул: DAN-0617

Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль широкоугольный серый. Увеличение 7х, диаметр объектива 35 мм. Классический полевой бинокль. Широкий угол (WA), малые размеры. Металлические корпус и подвижные детали, трудноистираемое оптическое покрытие и повышенная стойкость к ударам. Светосильный. Работает в ближних сумерках. Призмы из стекла Bak-4. Отделка корпуса резиной (VR). Поворотно-выдвижные наглазники окуляров twist-up. Полужесткая сумка в комплекте.

Описание

Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора объект наблюдения комфортно «вести», ни на секунду не упуская его из вида.

Бинокль Veber Classic БПШЦ 7x35  имеет металлический обрезиненный корпус и трудноистираемое оптическое покрытие объективов и окуляров.

Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель менее всего подвержена повреждениям (разъюстировке) от случайных ударов.

Особенности:

  • Увеличение 7х
  • Диаметр объектива 35 мм
  • Широкое поле зрения, линейное поле зрения на расстоянии 1000 м – 149 м
  • Поворотно-выдвижные наглазники окуляров twist-up
  • Небольшой вес и габариты
  • Ударопрочность
  • Призмы Porro
  • Металлические корпус и подвижные детали
  • Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)
  • Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание

Характеристики:

  • Увеличение 7х
  • Диаметр объектива 35 мм
  • Zoom нет
  • Минимальная дистанция фокусировки 5 м
  • Диаметр выходного зрачка 5.0 мм
  • Диаметр окуляра 25 мм
  • Межзрачковое расстояние 58-70 мм
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 149 м
  • Угловое поле зрения 8.5 град.
  • Тип оптической системы призм Porro
  • Диапазон рабочих температур от -10 до +40° C
  • Цвет серый
  • Материал корпуса алюминиевый сплав
  • Материал отделки корпуса резина
  • Размеры 183x52x130 мм
  • Вес 0.6 кг
  • Размер упаковки 205х195х85 мм
  • Вес с упаковкой 1.2 кг

Комплектация

  • Бинокль широкоугольный Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA серый
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитная крышка окуляров сдвоенная
  • Нетеряемые защитные крышки объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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