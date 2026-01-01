images
images
images
Veber Classic БПШЦ 7х35 VRWA бинокль черный
Veber Classic БПШЦ 7х35 VRWA бинокль черный
Veber Classic БПШЦ 7х35 VRWA бинокль черный

Veber Classic БПШЦ 7х35 VRWA бинокль черный

Veber
Артикул: DAN-0619

Veber Classic БПШЦ 7х35 VRWA бинокль черный. Бинокль имеет увеличение в 7 крат. Небольшой вес и размеры говорят об удобстве в эксплуатации. Можно длительное время вести цель без усталости рук. Предназначен для военно-полевых условий. Корпус бинокля выполнен из металла, покрытие обрезиненное, линзы с просветляющим покрытием. Устойчив к небольшим ударам, оптика хорошо защищена. 

Описание

Особенности:

  • Широкое поле зрения
  • Небольшой вес и габариты
  • Ударопрочность
  • Призмы Porro
  • Металлический корпус
  • Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)

Характеристики:

  • Минимальная дистанция фокусировки, м: 5
  • Диаметр выходного зрачка, мм: 5
  • Угловое поле зрения, град.: 8.5
  • Увеличение, крат: 7
  • Zoom: нет
  • Диаметр объектива, мм: 35
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м: 149
  • Габаритные размеры, мм: 130*60*170
  • Диапазон рабочих температур, C: от -10 до +40
  • Вес, кг: 0.680
  • Цвет: черный
  • Материал корпуса: алюминиевый сплав
  • Материал отделки корпуса: резина

Комплектация

  • Кейс
  • Защитные крышки
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Иван Шагин – легендарный летописец войны
Иван Шагин – легендарный летописец войны
Имоджен Каннингем - одна из самых независимо талантливых женщин-фотографов США
Имоджен Каннингем - одна из самых независимо талантливых женщин-фотографов США
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.