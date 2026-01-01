Veber Classic БПШЦ 7х35 VRWA бинокль черный

Особенности:
- Широкое поле зрения
- Небольшой вес и габариты
- Ударопрочность
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
Характеристики:
- Минимальная дистанция фокусировки, м: 5
- Диаметр выходного зрачка, мм: 5
- Угловое поле зрения, град.: 8.5
- Увеличение, крат: 7
- Zoom: нет
- Диаметр объектива, мм: 35
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м: 149
- Габаритные размеры, мм: 130*60*170
- Диапазон рабочих температур, C: от -10 до +40
- Вес, кг: 0.680
- Цвет: черный
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса: резина