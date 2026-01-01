Артикул: DAN-0619

Veber Classic БПШЦ 7х35 VRWA бинокль черный. Бинокль имеет увеличение в 7 крат. Небольшой вес и размеры говорят об удобстве в эксплуатации. Можно длительное время вести цель без усталости рук. Предназначен для военно-полевых условий. Корпус бинокля выполнен из металла, покрытие обрезиненное, линзы с просветляющим покрытием. Устойчив к небольшим ударам, оптика хорошо защищена.