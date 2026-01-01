Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный

Описание

Благодаря широкоугольным окулярам, его поле зрения значительно больше поля зрения стандартного бинокля с таким же увеличением. Поэтому колебание картинки, вызванное, к примеру, дрожанием рук, будет не так критично и объект легче удерживать в поле зрения. Неподготовленному наблюдателю поможет установка прибора на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно).

Бинокль Veber Classic БПШЦ 15x50 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объектов и окуляров. Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.

Особенности:

Увеличение 15х, диаметр объектива 50 мм

Широкоугольный (WA)

Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание

Металлический корпус

Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров

Центральная фокусировка

Возможность установки на штатив (через адаптер)

Отделка корпуса резиной (VR)

Нетеряемые крышки объективов

Характеристики: