Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный

Благодаря широкоугольным окулярам, его поле зрения значительно больше поля зрения стандартного бинокля с таким же увеличением. Поэтому колебание картинки, вызванное, к примеру, дрожанием рук, будет не так критично и объект легче удерживать в поле зрения. Неподготовленному наблюдателю поможет установка прибора на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно).
Бинокль Veber Classic БПШЦ 15x50 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объектов и окуляров. Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.
Особенности:
- Увеличение 15х, диаметр объектива 50 мм
- Широкоугольный (WA)
- Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
- Металлический корпус
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
- Нетеряемые крышки объективов
Характеристики:
- Увеличение 15х
- Zoom нет
- Диаметр объектива 50 мм
- Диаметр выходного зрачка 3.3 мм
- Угловое поле зрения 4.2°
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 73 м
- Минимальная дистанция фокусировки 9 м
- Тип призм Porro
- Диапазон рабочих температур от -10 до +40°C
- Цвет черный
- Материал корпуса алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса резина
- Размеры 170х170х65 мм
- Вес 0.8 кг