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Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный

Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный

Veber
Артикул: DAN-0407

Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный. Увеличение 15х, диаметр объектива 50 мм. Призмы из стекла Bak-4. Предназначен для рассматривания удаленных объектов в деталях. Широкоугольные окуляры – дополнительное удобство для наблюдателя, т.к. легче удерживать картинку в поле зрения. Металлический корпус, многослойное оптическое покрытие линз. Отделка корпуса резиной (VR).

Описание

Благодаря широкоугольным окулярам, его поле зрения значительно больше поля зрения стандартного бинокля с таким же увеличением. Поэтому колебание картинки, вызванное, к примеру, дрожанием рук, будет не так критично и объект легче удерживать в поле зрения. Неподготовленному наблюдателю поможет установка прибора на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно).

Бинокль Veber Classic БПШЦ 15x50  имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объектов и окуляров. Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.

Особенности:

  • Увеличение 15х, диаметр объектива 50 мм
  • Широкоугольный (WA)
  • Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
  • Металлический корпус
  • Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)
  • Нетеряемые крышки объективов

Характеристики:

  • Увеличение 15х
  • Zoom нет
  • Диаметр объектива 50 мм
  • Диаметр выходного зрачка 3.3 мм
  • Угловое поле зрения 4.2°
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 73 м
  • Минимальная дистанция фокусировки 9 м
  • Тип призм Porro
  • Диапазон рабочих температур от -10 до +40°C
  • Цвет черный
  • Материал корпуса алюминиевый сплав
  • Материал отделки корпуса резина
  • Размеры 170х170х65 мм
  • Вес 0.8 кг

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 15x50 черный
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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