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Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль широкоугольный серый
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль широкоугольный серый
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль широкоугольный серый
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль широкоугольный серый
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль широкоугольный серый
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль широкоугольный серый
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль широкоугольный серый

Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль широкоугольный серый

Veber
Артикул: DAN-0616

Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль широкоугольный серый. Увеличение 15х, диаметр объектива 50 мм. Для рассматривания удаленных объектов в деталях. Широкоугольные окуляры (WA) – дополнительное удобство для наблюдателя, т.к. легче удерживать картинку в поле зрения. Металлические корпус и подвижные детали, многослойное оптическое покрытие линз. Призмы из стекла Bak-4. Отделка корпуса резиной (VR). Полужесткая сумка в комплекте.

Описание

Предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях.

Благодаря широкоугольным окулярам, его поле зрения значительно больше поля зрения стандартного бинокля с таким же увеличением. Поэтому колебание картинки, вызванное, к примеру, дрожанием рук, будет не так критично и объект легче удерживать в поле зрения. Неподготовленному наблюдателю поможет установка прибора на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно).

Бинокль Veber Classic БПШЦ 15x50 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объектов и окуляров. Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.

Особенности:

  • Увеличение 15х, диаметр объектива 50 мм
  • Призмы Porro
  • Широкоугольный (WA)
  • Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
  • Металлические корпус и подвижные детали
  • Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)

Характеристики:

  • Увеличение 15х
  • Диаметр объектива 50 мм
  • Диаметр окуляра 15 мм
  • Диаметр выходного зрачка 3 мм
  • Удаление выходного зрачка 6.6 мм
  • Межзрачковое расстояние 58-72 мм
  • Угловое поле зрения 4.1°
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 71 м
  • Минимальная дистанция фокусировки 8 м
  • Цвет серый
  • Материал корпуса алюминиевый сплав
  • Материал отделки корпуса резина
  • Размеры 174х192х60 мм
  • Вес 0.74 кг

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA широкоугольный, серый
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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