Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль широкоугольный серый

Предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях.
Благодаря широкоугольным окулярам, его поле зрения значительно больше поля зрения стандартного бинокля с таким же увеличением. Поэтому колебание картинки, вызванное, к примеру, дрожанием рук, будет не так критично и объект легче удерживать в поле зрения. Неподготовленному наблюдателю поможет установка прибора на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно).
Бинокль Veber Classic БПШЦ 15x50 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объектов и окуляров. Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.
Особенности:
- Увеличение 15х, диаметр объектива 50 мм
- Призмы Porro
- Широкоугольный (WA)
- Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
- Металлические корпус и подвижные детали
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
Характеристики:
- Увеличение 15х
- Диаметр объектива 50 мм
- Диаметр окуляра 15 мм
- Диаметр выходного зрачка 3 мм
- Удаление выходного зрачка 6.6 мм
- Межзрачковое расстояние 58-72 мм
- Угловое поле зрения 4.1°
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 71 м
- Минимальная дистанция фокусировки 8 м
- Цвет серый
- Материал корпуса алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса резина
- Размеры 174х192х60 мм
- Вес 0.74 кг