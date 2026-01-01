Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль камуфлированный

Предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях.
Благодаря широкоугольным окулярам, его поле зрения значительно больше поля зрения стандартного бинокля с таким же увеличением. Поэтому колебание картинки, вызванное, к примеру, дрожанием рук, будет не так критично и объект легче удерживать в поле зрения. Неподготовленному наблюдателя поможет установка прибора на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно).
Бинокль Veber Classic БПШЦ 15x50 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объектов и окуляров. Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.
Особенности:
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Усиление подвижных деталей металлом
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
- Широкоугольный (WA)
- Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
Характеристики:
- Минимальная дистанция фокусировки, м – 9
- Диаметр выходного зрачка, мм – 3,4
- Угловое поле зрения, град. – 4,3
- Увеличение – 15x
- Диаметр объектива, мм – 50
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 102
- Габариты, мм – 170х170х65
- Вес, кг – 0,82