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Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль камуфлированный

Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль камуфлированный

Veber
Артикул: DAN-0396

Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA бинокль камуфлированный. Увеличение 15х, диаметр объектива 50 мм. Предназначен для наблюдения удаленных объектов в деталях. Широкоугольные окуляры – дополнительное удобство для наблюдателя, т.к. легче удерживать картинку в поле зрения.  Металлические корпус и подвижные детали, многослойное трудноистираемое оптическое покрытие линз. Отделка корпуса резиной (VR). Призмы из стекла Bak-4. Полужесткий кейс в комплекте.

Описание

Предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях.

Благодаря широкоугольным окулярам, его поле зрения значительно больше поля зрения стандартного бинокля с таким же увеличением. Поэтому колебание картинки, вызванное, к примеру, дрожанием рук, будет не так критично и объект легче удерживать в поле зрения. Неподготовленному наблюдателя поможет установка прибора на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно).

Бинокль Veber Classic БПШЦ 15x50 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объектов и окуляров. Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.

Особенности:

  • Призмы Porro
  • Металлический корпус
  • Усиление подвижных деталей металлом
  • Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)
  • Широкоугольный (WA)
  • Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание

Характеристики:

  • Минимальная дистанция фокусировки, м – 9
  • Диаметр выходного зрачка, мм – 3,4
  • Угловое поле зрения, град. – 4,3
  • Увеличение – 15x
  • Диаметр объектива, мм – 50
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 102
  • Габариты, мм – 170х170х65
  • Вес, кг – 0,82

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 15x50 камуфлированный
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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