Veber Classic БПШЦ 15x50 VL бинокль широкоугольный цвет черный

Предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях.
Благодаря широкоугольным окулярам, его поле зрения значительно больше поля зрения стандартного бинокля с таким же увеличением. Поэтому колебание картинки, вызванное, к примеру, дрожанием рук, будет не так критично и объект легче удерживать в поле зрения. Неподготовленному наблюдателю поможет установка прибора на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно).
Бинокль Veber Classic БПШЦ 15x50 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объектов и окуляров. Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.
Особенности:
- Увеличение 15х, диаметр объектива 50 мм
- Призмы Porro
- Металлические корпус и подвижные детали
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса под кожу (VL)
- Широкоугольный (WA)
- Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
Характеристики:
- Минимальная дистанция фокусировки, м – 9
- Диаметр выходного зрачка, мм – 3,13
- Угловое поле зрения, град. – 8
- Увеличение – 15x
- Диаметр объектива, мм – 50
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 66
- Габариты, мм – 175х185х65
- Вес, г – 820