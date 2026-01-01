Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный

Оснащен системой центральной фокусировки. Такая фокусировка делает настройку фокуса максимально быстрой и удобной. Поверните центральный барабан - и резкость настроится одновременно в обеих половинках бинокля. Корпус изготовлен из прочного материала с резиновым покрытием, которое уберегает оптику от повреждений и проникновения внутрь воды и пыли. Такое покрытие не даст биноклю выскользнуть из влажных рук и приятно на ощупь.
Характеристики:
- минимальная дистанция фокусировки, м – 9
- диаметр выходного зрачка, мм – 3,4
- угловое поле зрения, град. – 4,3
- увеличение – 15x
- диаметр объектива, мм – 50
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 102
- габариты, мм – 170х170х65
- вес, кг – 0,82