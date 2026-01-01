Артикул: DAN-0406

Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный. Светосильные объективы бинокля позволят не прерывать ваши наблюдения, если ухудшилась погода или стало темнеть. Увеличение в 10х позволит вам не приближаться к наблюдаемому объекту, а рассмотреть все детали издалека, не выдавая себя. Оптика произведена из специального стекла, с нанесением многослойного просветления. Это обеспечивает яркость и контрастность изображения, без значительных цветовых искажений и помех.