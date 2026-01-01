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Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный
Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный
Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный
Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный

Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный

Veber
Артикул: DAN-0406

Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоформатный бинокль цвет черный. Светосильные объективы бинокля позволят не прерывать ваши наблюдения, если ухудшилась погода или стало темнеть. Увеличение в 10х позволит вам не приближаться к наблюдаемому объекту, а рассмотреть все детали издалека, не выдавая себя. Оптика произведена из специального стекла, с нанесением многослойного просветления. Это обеспечивает яркость и контрастность изображения, без значительных цветовых искажений и помех.

Описание

Оснащен системой центральной фокусировки. Такая фокусировка делает настройку фокуса максимально быстрой и удобной. Поверните центральный барабан - и резкость настроится одновременно в обеих половинках бинокля. Корпус изготовлен из прочного материала с резиновым покрытием, которое уберегает оптику от повреждений и проникновения внутрь воды и пыли. Такое покрытие не даст биноклю выскользнуть из влажных рук и приятно на ощупь.

Характеристики:

  • минимальная дистанция фокусировки, м – 9
  • диаметр выходного зрачка, мм – 3,4
  • угловое поле зрения, град. – 4,3
  • увеличение – 15x
  • диаметр объектива, мм – 50
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 102
  • габариты, мм – 170х170х65
  • вес, кг – 0,82

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 черный
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров
  • Нетеряемые защитные крышки объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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Наличие
более 10 шт

Карманный бинокль с центральной фокусировкой. Апература 25 мм, увеличение в 12 крат. Оптическая схема построена на базе Roof-призм. Полное многослойное просветляющие покрытие линз. Металлический обрезиненный корпус. Шарнирные узлы защищены от попадания грязи и песка. Верхняя пластиковая крышка предохраняет бинокль и от разъюстировки при случайном ударе. Жесткий кейс в комплекте.

3 120 ₽
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