Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA бинокль широкоугольный серый

классический «полевой» бинокль для обнаружения и сопровождения цели – в обрезиненном влагозащищенном металлическом корпусе с многослойным просветляющим покрытием оптики. Широкое поле зрения (угол поля зрения 6.8 град) позволяет обнаружить и вести удаленную цель, увеличение 10х - рассматривать детали, а объектив диаметром 50 мм собирает достаточно света, чтобы использовать бинокль в глубоких сумерках.
Бинокль подойдет для туристов, охотников, орнитологов и других любителей наблюдать за окружающей средой, при этом естественное дрожание рук наблюдателя не будет вызывать дискомфорта и потери объекта из поля зрения.
Ахроматические объективы с линзами диаметром 50 мм формируют изображение с высокой яркостью и контрастностью. Окуляры с увеличенным диаметром линз 25 мм имеют высокую разрешающую способность. Благодаря этому, общее качество картинки прибора однозначно выше, чем у биноклей того же класса.
В конструкции бинокля используются porro-призмы из стекла с высоким показателем преломления Bаk-4 в компактном корпусе толщиной 65 мм. На все линзы нанесено многослойное просветляющее покрытие, поэтому картинка получается чистой, четкой и яркой.
Фокусировка осуществляется при помощи центрального фокусировочного кольца с резиновой накладкой и насечками, расположенного между оптическими трубами. Дополнительное диоптрийное кольцо фокусировки на правом окуляре позволят навести резкость и настроить прибор под индивидуальные особенности зрения, например, если «диоптрии глаз» отличаются.
Поворотно-выдвижные наглазники окуляров конструкции twist-up регулируют расстояние от глаз пользователя до линз окуляров. Чтобы сделать наблюдение комфортнее, наглазники можно выдвинуть (или оставить в начальном положении - это удобнее для человека в очках).
Для комфортного длительного наблюдения бинокль имеет отверстие с резьбой 1/4 дюйма для установки на штатив (через дополнительно приобретаемый адаптер).
Особенности:
- Увеличение 10х, диаметр объектива 50
- Отделка корпуса резиной (VR)
- Широкоугольный (WA), угловое поле зрения 6.8 град.
- Многослойное, просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Призмы Porro из стекла Bak-4
- Можно использовать в сумерках
- Поворотно-выдвижные наглазники окуляров twist-up
- Металлический корпус
- Ударопрочный
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
Характеристики:
- Увеличение 10х
- Диаметр объектива 50 мм
- Zoom нет
- Диаметр окуляров 25 мм
- Диаметр выходного зрачка 5 мм
- Удаление выходного зрачка 14 мм
- Угловое поле зрения 6.8°
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 119 м
- Межзрачковое расстояние 58-70 мм
- Минимальная дистанция фокусировки 5 м
- Цвет серый
- Материал корпуса алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса резина
- Размеры 165х65х185 мм
- Вес 0.8 кг