Артикул: DAN-0395

Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA бинокль камуфлированный. Увеличение 10х, диаметр объектива 50 мм. Классический универсальный бинокль, в который возможно не только обнаружить, но и рассмотреть цель в деталях. Довольно габаритный, но легкий с возможностью установки на штатив. Призмы из стекла Bak-4. Металлический обрезиненный корпус и многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.