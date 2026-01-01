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Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA бинокль камуфлированный

Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA бинокль камуфлированный

Veber
Артикул: DAN-0395

Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA бинокль камуфлированный. Увеличение 10х, диаметр объектива 50 мм. Классический универсальный бинокль, в который возможно не только обнаружить, но и рассмотреть цель в деталях. Довольно габаритный, но легкий с возможностью установки на штатив. Призмы из стекла Bak-4. Металлический обрезиненный корпус и многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.

Описание

Длительное наблюдение с рук будет затруднительным для неподготовленного наблюдателя, т. к. габариты и вес прибора достаточно велики. Бинокль имеет отверстие с резьбой ¼ дюйма для установки на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно).

Особенности:

  • Увеличение 10х
  • Диаметр объектива 50 мм
  • Широкое линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) – 119 м
  • Призмы Porro
  • Металлический корпус
  • Усиление подвижных деталей металлом
  • Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)
  • Широкоугольный (WA)
  • Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание

Характеристики:

  • минимальная дистанция фокусировки, м – 9
  • угловое поле зрения, град. – 6
  • увеличение – 10x
  • диаметр объектива, мм – 50
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 102
  • габариты, мм – 190х195
  • вес, кг – 0,73

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 камуфлированный
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров
  • Нетеряемые защитные крышки объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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