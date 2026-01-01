Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA бинокль камуфлированный

Длительное наблюдение с рук будет затруднительным для неподготовленного наблюдателя,
Особенности:
- Увеличение 10х
- Диаметр объектива 50 мм
- Широкое линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) – 119 м
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Усиление подвижных деталей металлом
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
- Широкоугольный (WA)
- Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
Характеристики:
- минимальная дистанция фокусировки, м – 9
- угловое поле зрения, град. – 6
- увеличение – 10x
- диаметр объектива, мм – 50
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 102
- габариты, мм – 190х195
- вес, кг – 0,73