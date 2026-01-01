Veber Classic БПЦ16x50 VR бинокль цвет черный

Предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях. Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.
Особенности:
- Увеличение 16х, диаметр объектива 50 мм
- Широкоугольный (WA)
- Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
- Металлический корпус
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
- Нетеряемые крышки объективов
Характеристики:
- Диаметр выходного зрачка, мм – 3,13
- Угловое поле зрения, град. – 3,8
- Увеличение – 16x
- Диаметр объектива, мм – 50
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 966
- Габариты, мм – 175х185х65
- Вес, кг – 0,82