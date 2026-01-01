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Veber Classic БПЦ16x50 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ16x50 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ16x50 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ16x50 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ16x50 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ16x50 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ16x50 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ16x50 VR бинокль цвет черный

Veber Classic БПЦ16x50 VR бинокль цвет черный

Veber
Артикул: DAN-0400

Veber Classic БПЦ16x50 VR бинокль цвет черный. Увеличение 16х, диаметр объектива 50 мм. Предназначен для рассматривания удаленных объектов в деталях. Металлические корпус и подвижные детали. Отделка корпуса резиной (VR). Многослойное трудноистираемое оптическое покрытие линз. Призмы из стекла Bak-4. Полужесткий кейс в комплекте. 

Описание

Предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях. Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.

Особенности:

  • Увеличение 16х, диаметр объектива 50 мм
  • Широкоугольный (WA)
  • Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
  • Металлический корпус
  • Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)
  • Нетеряемые крышки объективов

Характеристики:

  • Диаметр выходного зрачка, мм – 3,13 
  • Угловое поле зрения, град. – 3,8   
  • Увеличение – 16x     
  • Диаметр объектива, мм – 50  
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 966 
  • Габариты, мм – 175х185х65   
  • Вес, кг – 0,82

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 черный
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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