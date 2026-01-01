Veber Classic БПЦ 8x30 VR бинокль цвет черный

Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса данная модель хорошо защищена от повреждений (разъюстировки) при случайных ударах.
Бинокль Veber Classic БПЦ 8x30 имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.
Особенности:
- Ударопрочный
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
Характеристики:
- Минимальная дистанция фокусировки, м: 5
- Диаметр выходного зрачка, мм: 3.75
- Угловое поле зрения, град.: 7.8
- Увеличение, крат: 8
- Zoom: нет
- Диаметр объектива, мм: 30
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м: 136
- Габаритные размеры, мм: 120*65*160
- Диапазон рабочих температур, C от: -10 до +40
- Вес, кг: 0.550
- Цвет: черный
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса: резина