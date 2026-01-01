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Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль цвет черный

Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль цвет черный

Veber
Артикул: DAN-0397

Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль цвет черный. Увеличение 7х, диаметр объектива 50 мм. Классические «морские» оптические характеристики. Широкий угол и большая светосила. Металлический корпус, трудноистираемое просветляющее покрытие оптики и удобные для работы в перчатках колесики настройки фокусировки. Полужесткий кейс.

Описание

Имеет классические «морские» оптические характеристики.

Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и удерживать цель в поле зрения, например, при качке. Линзы объектива имеют диаметр 50 мм (они собирают в 2 раза больше света, чем линзы диаметром 35 мм), это позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках.

Бинокль Veber Classic БПЦ 7x50 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие на линзах объективов и окуляров.

Особенности: 

  • Увеличение 7х, диаметр объектива 50 мм.
  • Широкое поле зрения
  • Возможность использования в темное время суток
  • Призмы Porro
  • Металлический корпус
  • Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)

Характеристики:

  • Увеличение 7хZoom нет
  • Диаметр объектива 50 мм
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м)119 м
  • Угловое поле зрения 6.8°
  • Минимальная дистанция фокусировки 8 м
  • Диаметр выходного зрачка 7.14 мм
  • Диапазон рабочих температур от -10 до +40° C
  • Цвет черный
  • Материал корпуса алюминиевый сплав
  • Материал отделки корпуса резина
  • Размеры 180х65х185 мм
  • Размеры упаковки 215х85х200 мм
  • Вес 0.9 кг
  • Вес с упаковкой 1.1 кг

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПЦ 7*50 VR черный
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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