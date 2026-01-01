Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль цвет черный

Имеет классические «морские» оптические характеристики.
Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и удерживать цель в поле зрения, например, при качке. Линзы объектива имеют диаметр 50 мм (они собирают в 2 раза больше света, чем линзы диаметром 35 мм), это позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках.
Бинокль Veber Classic БПЦ 7x50 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие на линзах объективов и окуляров.
Особенности:
- Увеличение 7х, диаметр объектива 50 мм.
- Широкое поле зрения
- Возможность использования в темное время суток
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
Характеристики:
- Увеличение 7хZoom нет
- Диаметр объектива 50 мм
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м)119 м
- Угловое поле зрения 6.8°
- Минимальная дистанция фокусировки 8 м
- Диаметр выходного зрачка 7.14 мм
- Диапазон рабочих температур от -10 до +40° C
- Цвет черный
- Материал корпуса алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса резина
- Размеры 180х65х185 мм
- Размеры упаковки 215х85х200 мм
- Вес 0.9 кг
- Вес с упаковкой 1.1 кг