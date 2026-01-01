Veber Classic БПЦ 7x50 VR бинокль цвет черный

Описание

Имеет классические «морские» оптические характеристики.

Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и удерживать цель в поле зрения, например, при качке. Линзы объектива имеют диаметр 50 мм (они собирают в 2 раза больше света, чем линзы диаметром 35 мм), это позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках.

Бинокль Veber Classic БПЦ 7x50 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие на линзах объективов и окуляров.



Особенности:

Увеличение 7х, диаметр объектива 50 мм.



Широкое поле зрения

Возможность использования в темное время суток

Призмы Porro

Металлический корпус

Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров

Центральная фокусировка

Возможность установки на штатив (через адаптер)

Отделка корпуса резиной (VR)

Характеристики: