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Veber Classic БПЦ 7x35 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 7x35 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 7x35 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 7x35 VR бинокль камуфлированный

Veber Classic БПЦ 7x35 VR бинокль камуфлированный

Veber
Артикул: DAN-0385

Veber Classic БПЦ 7x35 VR бинокль камуфлированный. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и удерживать цель в поле зрения, например, при качке. Линзы объектива имеют диаметр 50 мм (они собирают в 2 раза больше света, чем линзы диаметром 35 мм), это позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках. 

Описание

Бинокль Veber Classic БПЦ 7x50  имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие на линзах объективов и окуляров.

Особенности:

  • Широкое поле зрения
  • Возможность использования в темное время суток
  • Призмы Porro
  • Металлический корпус
  • Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)

Характеристики:

  • Минимальная дистанция фокусировки, м 8
  • Диаметр выходного зрачка, мм 7.14
  • Угловое поле зрения, град. 6.8
  • Увеличение, крат 7
  • Zoom нет
  • Диаметр объектива, мм 50
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м 119
  • Габаритные размеры, мм 180*65*180
  • Диапазон рабочих температур, C от -10 до +40
  • Вес, кг 0.850
  • Цвет камуфлированный
  • Материал корпуса алюминиевый сплав
  • Материал отделки корпуса резина

Комплектация

  • Кейс
  • Защитные крышки
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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