Veber Classic БПЦ 7x35 VR бинокль камуфлированный

Бинокль Veber Classic БПЦ 7x50 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие на линзах объективов и окуляров.
Особенности:
- Широкое поле зрения
- Возможность использования в темное время суток
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
Характеристики:
- Минимальная дистанция фокусировки, м 8
- Диаметр выходного зрачка, мм 7.14
- Угловое поле зрения, град. 6.8
- Увеличение, крат 7
- Zoom нет
- Диаметр объектива, мм 50
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м 119
- Габаритные размеры, мм 180*65*180
- Диапазон рабочих температур, C от -10 до +40
- Вес, кг 0.850
- Цвет камуфлированный
- Материал корпуса алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса резина