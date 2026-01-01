Veber Classic БПЦ 7x35 VR бинокль цвет черный

Особенности:
- Ударопрочность
- Широкое поле зрения
- Небольшой вес и габариты
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Обрезиненный корпус (VR)
Характеристики:
- минимальная дистанция фокусировки, м – 5
- диаметр выходного зрачка, мм – 5
- угловое поле зрения, град. – 8
- увеличение – 7x
- диаметр объектива, мм – 35
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 140
- габариты, мм – 130х60х170
- вес, кг – 0,68