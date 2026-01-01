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Veber Classic БПЦ 7x35 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ 7x35 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ 7x35 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ 7x35 VR бинокль цвет черный

Veber Classic БПЦ 7x35 VR бинокль цвет черный

Veber
Артикул: DAN-0404

Veber Classic БПЦ 7x35 VR бинокль цвет черный. Увеличение 7х, диаметр объектива 35 мм. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора объект наблюдения комфортно «вести», ни на секунду не упуская его из вида. Полужесткий кейс в комплекте.

Описание

Особенности:

  • Ударопрочность
  • Широкое поле зрения
  • Небольшой вес и габариты
  • Призмы Porro
  • Металлический корпус
  • Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Обрезиненный корпус (VR)

Характеристики:

  • минимальная дистанция фокусировки, м – 5 
  • диаметр выходного зрачка, мм – 5
  • угловое поле зрения, град. – 8 
  • увеличение – 7x   
  • диаметр объектива, мм – 35   
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 140   
  • габариты, мм – 130х60х170 
  • вес, кг – 0,68

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПЦ 7*35 VR черн.
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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