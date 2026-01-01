Артикул: DAN-0404

Veber Classic БПЦ 7x35 VR бинокль цвет черный. Увеличение 7х, диаметр объектива 35 мм. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора объект наблюдения комфортно «вести», ни на секунду не упуская его из вида. Полужесткий кейс в комплекте.