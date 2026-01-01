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Veber Classic БПЦ 30x60 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 30x60 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 30x60 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 30x60 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 30x60 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 30x60 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 30x60 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 30x60 VR бинокль камуфлированный

Veber Classic БПЦ 30x60 VR бинокль камуфлированный

Veber
Артикул: DAN-0392

Veber Classic БПЦ 30x60 VR бинокль камуфлированный. Увеличение 30х, диаметр объектива 60 мм. Крупногабаритный, с большим увеличением и светосилой, предназначен для рассматривания в деталях удаленных объектов. Металлические корпус и подвижные детали, трудноистираемое многослойное просветляющее покрытие. Отделка корпуса резиной (VR) камуфляж. Призмы из стекла Bak-4. Полужесткий кейс в комплекте.

Описание

Самый «мощный» и крупногабаритный бинокль в линейке Veber Classic, c самым большим увеличением и диаметром объектива. Рекомендуется использовать с фотоштативом (через переходник, приобретается отдельно). Компактный фотоштатив подойдет для домашних наблюдений с полки или подоконника, на выезде потребуется фотоштатив под рост наблюдателя.

Из-за малого угла поля зрения «сопровождать» можно только очень удаленные цели, зато удобно рассматривать в деталях даже очень малые удаленные объекты. При обращении с этим биноклем следует соблюдать осторожность — удары по объективам могут привести к разъюстировке, и как следствие, к двоению изображения.

Бинокль Veber Classic БПЦ 30x60  имеет металлический обрезиненный корпус и трудноистираемое многослойное просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.

Особенности :

  • Увеличение 30х, диаметр объектива 60 мм
  • Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
  • Металлический корпус
  • Усиление подвижных деталей металлом
  • Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR), камуфлированный

Характеристики:

  • Минимальная дистанция фокусировки, м – 13   
  • Диаметр выходного зрачка, мм – 2   
  • Угловое поле зрения, град. – 3   
  • Увеличение – 30x      
  • Диаметр объектива, мм – 60  
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 31  
  • Габариты, мм – 230х200х75   
  • Вес, кг – 0,83

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПЦ 30*60 VR камуфлированный
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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