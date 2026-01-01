Veber Classic БПЦ 30x60 VR бинокль цвет черный

Самый «мощный» и крупногабаритный бинокль в линейке Veber Classic, c самым большим увеличением и диаметром объектива. Рекомендуется использовать с фотоштативом (через переходник, приобретается отдельно). Компактный фотоштатив подойдет для домашних наблюдений с полки или подоконника, на выезде потребуется фотоштатив под рост наблюдателя.
Бинокль Veber Classic БПЦ 30x60 имеет металлический обрезиненный корпус и трудноистираемое многослойное просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.
Особенности:
- Увеличение 30х, диаметр объектива 60 мм
- Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
- Металлический корпус
- Усиление подвижных деталей металлом
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR), черный
Характеристики:
- Диаметр выходного зрачка, мм – 5
- Угловое поле зрения, град. – 3
- Увеличение – 30x
- Диаметр объектива, мм – 60
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 31
- Габариты, мм – 200х230х75
- Вес, кг – 0,83