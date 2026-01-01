Veber Classic БПЦ 30x60 VR бинокль цвет черный

Описание

Самый «мощный» и крупногабаритный бинокль в линейке Veber Classic, c самым большим увеличением и диаметром объектива. Рекомендуется использовать с фотоштативом (через переходник, приобретается отдельно). Компактный фотоштатив подойдет для домашних наблюдений с полки или подоконника, на выезде потребуется фотоштатив под рост наблюдателя.



Из-за малого угла поля зрения «сопровождать» можно только очень удаленные цели, зато удобно рассматривать в деталях даже очень малые удаленные объекты. При обращении с этим биноклем следует соблюдать осторожность — удары по объективам могут привести к разъюстировке, и как следствие, к двоению изображения.

Бинокль Veber Classic БПЦ 30x60 имеет металлический обрезиненный корпус и трудноистираемое многослойное просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.

Особенности:

Увеличение 30х, диаметр объектива 60 мм



Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание

Металлический корпус

Усиление подвижных деталей металлом

Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров

Центральная фокусировка

Возможность установки на штатив (через адаптер)

Отделка корпуса резиной (VR), черный

Характеристики: