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Veber Classic БПЦ 20x60 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ 20x60 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ 20x60 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ 20x60 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ 20x60 VR бинокль цвет черный

Veber Classic БПЦ 20x60 VR бинокль цвет черный

Veber
Артикул: DAN-0402

Veber Classic БПЦ 20x60 VR бинокль цвет черный. Линзы диаметром 60 мм собирает света на 40% больше, чем линзы диаметром 50 мм. Следовательно, бинокль Veber Classic БПЦ 20x60  позволяет вести наблюдение в более глубоких сумерках. Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 черный имеет металлический корпус и многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.

Описание

Мягкие резиновые наглазники окуляров и эргономичный корпус, широкий барабанчик наводки на резкость позволяет максимально комфортно использовать этот крупный бинокль при наблюдении с рук. Для длительных наблюдений рекомендуется использовать фотоштатив (желательно с ручкой, чтобы сопровождать цель, не прикасаясь к прибору, бинокль крепится к быстросъемной площадке штатива через адаптер).

Особенности:

  • Призмы Porro
  • Металлический корпус
  • Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)

Характеристики:

  • минимальная дистанция фокусировки, м – 9   
  • угловое поле зрения, град. – 3,34  
  • увеличение – 20x   
  • диаметр объектива, мм – 60 
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 51 
  • габариты, мм – 210х200х75   
  • вес, кг – 0,83

Комплектация

  • Кейс
  • Защитные крышки
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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