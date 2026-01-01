Veber Classic БПЦ 20x60 VR бинокль цвет черный

Мягкие резиновые наглазники окуляров и эргономичный корпус, широкий барабанчик наводки на резкость позволяет максимально комфортно использовать этот крупный бинокль при наблюдении с рук. Для длительных наблюдений рекомендуется использовать фотоштатив (желательно с ручкой, чтобы сопровождать цель, не прикасаясь к прибору, бинокль крепится к быстросъемной площадке штатива через адаптер).
Особенности:
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
Характеристики:
- минимальная дистанция фокусировки, м – 9
- угловое поле зрения, град. – 3,34
- увеличение – 20x
- диаметр объектива, мм – 60
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 51
- габариты, мм – 210х200х75
- вес, кг – 0,83