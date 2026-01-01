Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль серый

Предназначен, в первую очередь, для рассматривания в деталях очень удаленных объектов. Мягкие резиновые наглазники окуляров и эргономичный корпус, широкий барабанчик наводки на резкость позволяет максимально комфортно использовать этот крупный бинокль при наблюдении с рук. Для длительных наблюдений рекомендуется использовать фотоштатив (желательно с ручкой, чтобы сопровождать цель, не прикасаясь к прибору, бинокль крепится к быстросъемной площадке штатива через адаптер).
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR имеет металлический корпус и многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.
Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.
Особенности:
- Увеличение 20х, диаметр объектива 50 мм
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Подвижные детали из металла
- Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
- Призмы изготовлены из стекла Bak-4, что обеспечивает высокое светопропускание
Характеристики:
- Увеличение 20х
- Диаметр объектива 50 мм
- Диаметр выходного зрачка 2.5 мм
- Диаметр окуляра 15 мм
- Удаление выходного зрачка 7.2 мм
- Угловое поле зрения 3.2°
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 56 м
- Минимальная дистанция фокусировки 8 м
- Межзрачковое расстояние 54-72 мм
- Тип призм Porro
- Цвет серый
- Материал корпуса алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса резина
- Размеры 175х60х180 мм
- Вес 0.8 кг