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Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль серый
Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль серый

Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль серый

Veber
Артикул: DAN-0612

Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль серый. Увеличение 20х, диаметр объектива 50 мм.  Предназначен для рассматривания в деталях очень удаленных объектов. Металлический корпус, многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие оптики. Призмы из стекла Bak-4. Все подвижные детали из металла. Полужесткий кейс.

Описание

Предназначен, в первую очередь, для рассматривания в деталях очень удаленных объектов. Мягкие резиновые наглазники окуляров и эргономичный корпус, широкий барабанчик наводки на резкость позволяет максимально комфортно использовать этот крупный бинокль при наблюдении с рук. Для длительных наблюдений рекомендуется использовать фотоштатив (желательно с ручкой, чтобы сопровождать цель, не прикасаясь к прибору, бинокль крепится к быстросъемной площадке штатива через адаптер).

Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR имеет металлический корпус и многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.

Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.

Особенности:

  • Увеличение 20х, диаметр объектива 50 мм
  • Призмы Porro
  • Металлический корпус
  • Подвижные детали из металла
  • Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)
  • Призмы изготовлены из стекла Bak-4, что обеспечивает высокое светопропускание

Характеристики:

  • Увеличение 20х
  • Диаметр объектива 50 мм
  • Диаметр выходного зрачка 2.5 мм
  • Диаметр окуляра 15 мм
  • Удаление выходного зрачка 7.2 мм
  • Угловое поле зрения 3.2°
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 56 м
  • Минимальная дистанция фокусировки 8 м
  • Межзрачковое расстояние 54-72 мм
  • Тип призм Porro
  • Цвет серый
  • Материал корпуса алюминиевый сплав
  • Материал отделки корпуса резина
  • Размеры 175х60х180 мм
  • Вес 0.8 кг

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR серый
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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