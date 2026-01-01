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Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль камуфлированный

Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль камуфлированный

Veber
Артикул: DAN-0390

Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль камуфлированный. Увеличение 20х, диаметр объектива 50 мм. Предназначен для рассматривания в деталях очень удаленных объектов. Металлические корпус и подвижные детали, многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие оптики. Отделка корпуса резиной (VR) камуфляж. Призмы из стекла Bak-4. Полужесткий кейс в комплекте.

Описание

Предназначен, в первую очередь, для рассматривания в деталях очень удаленных объектов. Мягкие резиновые наглазники окуляров и эргономичный корпус, широкий барабанчик наводки на резкость позволяет максимально комфортно использовать этот крупный бинокль при наблюдении с рук. Для длительных наблюдений рекомендуется использовать фотоштатив (желательно с ручкой, чтобы сопровождать цель, не прикасаясь к прибору, бинокль крепится к быстросъемной площадке штатива через адаптер).

Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50  имеет металлический корпус и многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.

Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.

Особенности:

  • Увеличение 20х, диаметр объектива 50 мм.
  • Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
  • Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Металлический корпус с отделкой резиной (VR)
  • Усиление подвижных деталей металлом
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)

Характеристики:

  • Минимальная дистанция фокусировки, м – 9   
  • Диаметр выходного зрачка, мм – 2,5  
  • Угловое поле зрения, град. – 3,2   
  • Увеличение – 20x   
  • Диаметр объектива, мм – 50   
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 56   
  • Габариты, мм – 170х65х185  
  • Вес, кг – 0,815

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПЦ 20*50 VR камуфлированный
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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