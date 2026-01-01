Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль камуфлированный

Предназначен, в первую очередь, для рассматривания в деталях очень удаленных объектов. Мягкие резиновые наглазники окуляров и эргономичный корпус, широкий барабанчик наводки на резкость позволяет максимально комфортно использовать этот крупный бинокль при наблюдении с рук. Для длительных наблюдений рекомендуется использовать фотоштатив (желательно с ручкой, чтобы сопровождать цель, не прикасаясь к прибору, бинокль крепится к быстросъемной площадке штатива через адаптер).
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 имеет металлический корпус и многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.
Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.
Особенности:
- Увеличение 20х, диаметр объектива 50 мм.
- Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
- Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Металлический корпус с отделкой резиной (VR)
- Усиление подвижных деталей металлом
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
Характеристики:
- Минимальная дистанция фокусировки, м – 9
- Диаметр выходного зрачка, мм – 2,5
- Угловое поле зрения, град. – 3,2
- Увеличение – 20x
- Диаметр объектива, мм – 50
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 56
- Габариты, мм – 170х65х185
- Вес, кг – 0,815