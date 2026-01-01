Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль цвет черный

Описание

Для длительных наблюдений рекомендуется использовать фотоштатив (желательно с ручкой, чтобы сопровождать цель, не прикасаясь к прибору, бинокль крепится к быстросъемной площадке штатива через адаптер).

Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 имеет металлический корпус и многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.

Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.

Особенности:

Призмы Porro



Металлический корпус

Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров

Центральная фокусировка

Возможность установки на штатив (через адаптер)

Отделка корпуса резиной (VR)

Характеристики: