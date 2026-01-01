Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль цвет черный

Для длительных наблюдений рекомендуется использовать фотоштатив (желательно с ручкой, чтобы сопровождать цель, не прикасаясь к прибору, бинокль крепится к быстросъемной площадке штатива через адаптер).
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 имеет металлический корпус и многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.
Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.
Особенности:
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
Характеристики:
- Минимальная дистанция фокусировки, м 9
- Диаметр выходного зрачка, мм 2.5
- Угловое поле зрения, град. 3.2
- Увеличение, крат 20Zoom нет
- Диаметр объектива, мм 50
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м 56
- Габаритные размеры, мм 170*65*185
- Диапазон рабочих температур, C от -10 до +40
- Вес, кг 0.815
- Цвет черный
- Материал корпуса алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса резина