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Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль цвет черный
Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль цвет черный

Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль цвет черный

Veber
Артикул: DAN-0401

Veber Classic БПЦ 20x50 VR бинокль цвет черный. Предназначен для рассматривания в деталях очень удаленных объектов. Вся эргономика подчинена удобству наблюдения с рук. Для длительных наблюдений рекомендуется использовать фотоштатив — компактный (для установки на полку, подоконник) или полноразмерный. 

Описание

Для длительных наблюдений рекомендуется использовать фотоштатив (желательно с ручкой, чтобы сопровождать цель, не прикасаясь к прибору, бинокль крепится к быстросъемной площадке штатива через адаптер).

Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 имеет металлический корпус и многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.

Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.

Особенности:

  • Призмы Porro
  • Металлический корпус
  • Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)

Характеристики:

  • Минимальная дистанция фокусировки, м 9
  • Диаметр выходного зрачка, мм 2.5
  • Угловое поле зрения, град. 3.2
  • Увеличение, крат 20Zoom нет
  • Диаметр объектива, мм 50
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м 56
  • Габаритные размеры, мм 170*65*185
  • Диапазон рабочих температур, C от -10 до +40
  • Вес, кг 0.815
  • Цвет черный
  • Материал корпуса алюминиевый сплав
  • Материал отделки корпуса резина

Комплектация

  • Кейс
  • Защитные крышки
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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