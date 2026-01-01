images
images
images
images
images
images
images
images
Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль камуфлированный

Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль камуфлированный

Veber
Артикул: DAN-0389

Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль камуфлированный. Увеличение 16х, диаметр объектива 50 мм. Предназначен для рассматривания удаленных объектов в деталях. Металлические корпус и подвижные детали. Отделка корпуса резиной (VR) камуфляж. Многослойное трудноистираемое оптическое покрытие линз. Призмы из стекла Bak-4. Полужесткий кейс в комплекте.

Описание

Предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях.

Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50  имеет металлический корпус и многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.

Особенности:

  • Увеличение 16х, диаметр объектива 50 мм
  • Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
  • Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR)
  • Металлический корпус
  • Усиление подвижных деталей металлом

Характеристики:

  • Увеличение 16х
  • Диаметр объектива 50 мм
  • Минимальная дистанция фокусировки 9 м
  • Диаметр выходного зрачка 3.13 мм
  • Угловое поле зрения 3.8 град.
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 66 м
  • Цвет камуфлированный
  • Материал корпуса алюминиевый корпус
  • Материал отделки корпуса резина
  • Габаритные размеры 175х65х185 мм
  • Вес 0.79 кг

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПЦ 16*50 VR камуфлированный
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Зоммер Джорджио
Зоммер Джорджио
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.