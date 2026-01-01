Veber Classic БПЦ 16x50 VR бинокль камуфлированный

Предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях.
Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 имеет металлический корпус и многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.
Особенности:
- Увеличение 16х, диаметр объектива 50 мм
- Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
- Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
- Металлический корпус
- Усиление подвижных деталей металлом
Характеристики:
- Увеличение 16х
- Диаметр объектива 50 мм
- Минимальная дистанция фокусировки 9 м
- Диаметр выходного зрачка 3.13 мм
- Угловое поле зрения 3.8 град.
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 66 м
- Цвет камуфлированный
- Материал корпуса алюминиевый корпус
- Материал отделки корпуса резина
- Габаритные размеры 175х65х185 мм
- Вес 0.79 кг