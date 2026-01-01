Veber Classic БПЦ 15x50 VL бинокль кожа цвет черный

Описание

Бинокль предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях.

Из-забольших габаритов и веса вести длительное наблюдение с рук может быть затруднительно. Неподготовленному наблюдателю поможет установка прибора на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно).

Особенности:

Призмы Porro

Металлический корпус

Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров

Центральная фокусировка

Возможность установки на штатив (через адаптер)

Отделка корпуса искусственной кожей (VL)

Характеристики: