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Veber Classic БПЦ 15x50 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 15x50 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 15x50 VL бинокль кожа цвет черный

Veber Classic БПЦ 15x50 VL бинокль кожа цвет черный

Veber
Артикул: DAN-0379

Veber Classic БПЦ 15x50 VL бинокль кожа цвет черный. Имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объектов и окуляров. Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.

Описание

Бинокль предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях.

Из-забольших габаритов и веса вести длительное наблюдение с рук может быть затруднительно. Неподготовленному наблюдателю поможет установка прибора на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно).

Особенности:

  • Призмы Porro
  • Металлический корпус
  • Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса искусственной кожей (VL)

Характеристики:

  • Минимальная дистанция фокусировки, м 9
  • Диаметр выходного зрачка, мм 3.13
  • Угловое поле зрения, град. 3.8
  • Увеличение, крат 15
  • Zoom нет
  • Диаметр объектива, мм 50
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м 66
  • Габаритные размеры, мм 175*65*185
  • Диапазон рабочих температур, C от -12 до +45
  • Вес, кг 0.820
  • Цвет черный
  • Материал корпуса алюминиевый сплавМатериал отделки корпуса искусственная кожа

Комплектация

  • Кейс
  • Защитные крышки
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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