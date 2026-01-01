Veber Classic БПЦ 15x50 VL бинокль кожа цвет черный

Бинокль предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях.
Из-забольших габаритов и веса вести длительное наблюдение с рук может быть затруднительно. Неподготовленному наблюдателю поможет установка прибора на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно).
Особенности:
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса искусственной кожей (VL)
Характеристики:
- Минимальная дистанция фокусировки, м 9
- Диаметр выходного зрачка, мм 3.13
- Угловое поле зрения, град. 3.8
- Увеличение, крат 15
- Zoom нет
- Диаметр объектива, мм 50
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м 66
- Габаритные размеры, мм 175*65*185
- Диапазон рабочих температур, C от -12 до +45
- Вес, кг 0.820
- Цвет черный
- Материал корпуса алюминиевый сплавМатериал отделки корпуса искусственная кожа