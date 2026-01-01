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Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль камуфлированный
Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль камуфлированный

Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль камуфлированный

Veber
Артикул: DAN-0388

Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль камуфлированный. Увеличение 12х, диаметр объектива 50 мм. Классический универсальный бинокль для обнаружения и рассмотрения цели в деталях. Возможность установки на штатив. Металлические корпус и подвижные детали, трудноистираемое многослойное просветляющее покрытие оптики. Отделка корпуса резиной (VR) камуфлированный. Призмы из стекла Bak-4. Полужесткий кейс в комплекте.

Описание

В этот бинокль возможно не только обнаружить и вести цель, c его увеличением в 12-крат удобно рассматривать и детали интересующего объекта. Объектив диаметром 50 мм собирает достаточно света, чтобы использовать бинокль в ближних сумерках.

Длительное наблюдение с рук будет затруднительным для неподготовленного наблюдателя, т. к. габариты и вес прибора достаточно велики. Бинокль имеет отверстие с резьбой ¼ дюйма для установки на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно).

Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 имеет металлический корпус и многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.Полужесткий кейс в комплекте.

Особенности:

  • Увеличение 12х, диаметр объектива 50 мм
  • Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
  • Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Металлические корпус и подвижные детали
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной (VR), цвет камуфляж

Характеристики:

  • Диаметр выходного зрачка, мм – 4,2
  • Угловое поле зрения, град. – 5,3   
  • Увеличение – 12x     
  • Диаметр объектива, мм – 50   
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 92  
  • Габариты, мм – 190х195х65   
  • Вес, кг – 0,73

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПЦ 12х50 VR камуфлированный
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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