Veber Classic БПЦ 12x50 VR бинокль цвет черный

В этот бинокль возможно не только обнаружить и вести цель, c его увеличением в
Длительное наблюдение с рук будет затруднительным для неподготовленного наблюдателя,
Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.
Особенности:
- Увеличение 12х, диаметр объектива 50 мм
- Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Металлические корпус и подвижные детали
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR), цвет черный
Характеристики:
- диаметр выходного зрачка, мм – 4,2
- угловое поле зрения, град. – 5,3
- увеличение – 12x
- диаметр объектива, мм – 50
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 92
- габариты, мм – 190х195х65
- вес, кг – 0,73