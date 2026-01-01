Veber Classic БПЦ 12x50 VL бинокль кожа цвет черный

В этот бинокль возможно не только обнаружить и вести цель, c его увеличением в
Длительное наблюдение с рук будет затруднительным для неподготовленного наблюдателя,
Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.
Особенности:
- Увеличение 12х, диаметр объектива 50 мм
- Призмы Porro
- Металлические корпус и подвижные детали
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса искусственной кожей (VL)
- Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
Характеристики:
- Минимальная дистанция фокусировки, м – 9
- Диаметр выходного зрачка, мм – 4,16
- Угловое поле зрения, град. – 5,2
- Увеличение – 12x
- Диаметр объектива, мм – 50
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 92
- Габариты, мм – 175х185х65
- Вес, кг – 0,81