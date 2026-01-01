Veber Classic БПЦ 12x50 VL бинокль кожа цвет черный

Описание

В этот бинокль возможно не только обнаружить и вести цель, c его увеличением в 12-крат удобно рассматривать и детали интересующего объекта. Объектив диаметром 50 мм собирает достаточно света, чтобы использовать бинокль в ближних сумерках.

Длительное наблюдение с рук будет затруднительным для неподготовленного наблюдателя, т. к. габариты и вес прибора достаточно велики. Бинокль имеет отверстие с резьбой ¼ дюйма для установки на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно).

Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.

Особенности:

Увеличение 12х, диаметр объектива 50 мм

Призмы Porro

Металлические корпус и подвижные детали

Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров

Центральная фокусировка

Возможность установки на штатив (через адаптер)

Отделка корпуса искусственной кожей (VL)

Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание

Характеристики: