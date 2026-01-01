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Veber Classic БПЦ 12x50 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 12x50 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 12x50 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 12x50 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 12x50 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 12x50 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 12x50 VL бинокль кожа цвет черный
Veber Classic БПЦ 12x50 VL бинокль кожа цвет черный

Veber Classic БПЦ 12x50 VL бинокль кожа цвет черный

Veber
Артикул: DAN-0378

Veber Classic БПЦ 12x50 VL бинокль кожа цвет черный. Увеличение 12х, диаметр объектива 50 мм. Классический универсальный бинокль, в который возможно не только обнаружить, но и рассмотреть цель в деталях. Довольно габаритный, но с возможностью установки на штатив. Металлические корпус с отделкой искусственной кожей (VL), металлические подвижные детали, трудноистираемое многослойное просветляющее покрытие. Призмы из стекла Bak-4. Полужесткий кейс.

Описание

В этот бинокль возможно не только обнаружить и вести цель, c его увеличением в 12-крат удобно рассматривать и детали интересующего объекта. Объектив диаметром 50 мм собирает достаточно света, чтобы использовать бинокль в ближних сумерках.

Длительное наблюдение с рук будет затруднительным для неподготовленного наблюдателя, т. к. габариты и вес прибора достаточно велики. Бинокль имеет отверстие с резьбой ¼ дюйма для установки на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно).

Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.

Особенности:

  • Увеличение 12х, диаметр объектива 50 мм
  • Призмы Porro
  • Металлические корпус и подвижные детали
  • Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса искусственной кожей (VL)
  • Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание

Характеристики:

  • Минимальная дистанция фокусировки, м – 9
  • Диаметр выходного зрачка, мм – 4,16
  • Угловое поле зрения, град. – 5,2
  • Увеличение – 12x
  • Диаметр объектива, мм – 50
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 92
  • Габариты, мм – 175х185х65
  • Вес, кг – 0,81

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПЦ 12*50 VL
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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