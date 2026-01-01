Veber БПЦ ZOOM 8-24x50 бинокль

Подходит для туризма, спорта, охоты и отдыха.
Винтовое отверстие 1/4'', расположенное между двумя объективами бинокля и скрытое заглушкой, позволяет устанавливать наблюдательный прибор на штатив.
Характеристики:
- Увеличение 8-24 крат
- Тип призмы Porro
- Материал оптики оптическое стекло ВаК-4
- Покрытие линзы - трудноистираемое многослойное оптическое просветление элементов (MC)
- Диаметр объектива (апература) - 50 мм
- Диаметр выходного зрачка 2,1-6,3 мм
- Реальный угол зрения 2,2 - 4,3 градуса
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) - 43-78 м
- Zoom
- Диапазон рабочей температуры –15...+45 °С
- Размер 19.5х19.5х6.5 см
- Вес 0,81 кг