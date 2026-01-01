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Veber БПЦ ZOOM 8-24x50 бинокль
Veber БПЦ ZOOM 8-24x50 бинокль
Veber БПЦ ZOOM 8-24x50 бинокль
Veber БПЦ ZOOM 8-24x50 бинокль
Veber БПЦ ZOOM 8-24x50 бинокль
Veber БПЦ ZOOM 8-24x50 бинокль
Veber БПЦ ZOOM 8-24x50 бинокль

Veber БПЦ ZOOM 8-24x50 бинокль

Veber
Артикул: OLE-1070

Полевой среднеразмерный бинокль отличается качеством картинки и надежностью конструкции. Увеличение от 8 до 24 крат. Апература 50 мм. Оптическая схема построена на базе Porro-призм. Полное многослойное просветляющие покрытие линз из стекла ВаК-4. Влагозащищенный корпус с защитным резиновым покрытием. Плавная центральная фокусировка, регулировка диоптрий.

Описание

Подходит для туризма, спорта, охоты и отдыха.

Винтовое отверстие 1/4'', расположенное между двумя объективами бинокля и скрытое заглушкой, позволяет устанавливать наблюдательный прибор на штатив. 

Характеристики:

  • Увеличение 8-24 крат
  • Тип призмы Porro
  • Материал оптики оптическое стекло ВаК-4
  • Покрытие линзы - трудноистираемое многослойное оптическое просветление элементов (MC)
  • Диаметр объектива (апература) - 50 мм
  • Диаметр выходного зрачка 2,1-6,3 мм
  • Реальный угол зрения 2,2 - 4,3 градуса
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) - 43-78 м
  • Zoom
  • Диапазон рабочей температуры –15...+45 °С
  • Размер 19.5х19.5х6.5 см
  • Вес 0,81 кг

Комплектация

  • Бинокль БПЦ  ZOOM  8-24*50
  • Сумка
  • Крышки для объективов и окуляров
  • Ремень шейный
  • Ткань для протирки оптики
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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