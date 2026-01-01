Veber БПЦ ZOOM 10-30x60 – бинокль с переменной кратностью для наземных наблюдений
Veber БПЦ ZOOM 10-30x60 – это классический бинокль Porro призматической схемы с широкими возможностями. Благодаря зум-механизму вы плавно меняете увеличение от 10x до 30x, а большие объективы (60 мм) собирают много света, делая картинку яркой даже в сумерках.
Особенности модели
- Переменное увеличение (Zoom): 10–30 крат — подходит и для обзора панорамы, и для детального рассмотрения удаленных объектов.
- Диаметр объектива 60 мм: обеспечивает высокую светосилу, комфортную для наблюдений на закате или в лесу.
- Призменная система Porro: дает объемное, рельефное изображение и хорошую глубину резкости.
- Покрытие линз: многослойное просветляющее (FMC или MC — уточните в комплектации), снижающее блики и увеличивающее контраст.
- Корпус: прочный пластик с резиновым покрытием (GRP — glass reinforced plastic) для защиты от ударов и влаги.
- Регулировка: центральная фокусировка и диоптрийная подстройка правого окуляра под разницу зрения.
Технические характеристики (предполагаемые, уточните по факту)
|Увеличение
|10–30 крат (переменное, зум)
|Диаметр объектива
|60 мм
|Диаметр выходного зрачка
|6 мм (при 10x) – 2 мм (при 30x)
|Удаление выходного зрачка
|около 12–14 мм (комфортно для очков?)
|Поле зрения на 1000 м
|примерно 100 м (на 10x) — 40 м (на 30x)
|Минимальная дистанция фокусировки
|≈ 8–10 метров
|Влагозащита
|водонепроницаемый корпус (обычно WR)
|Вес
|≈ 800–950 г
|Размеры
|около 200×190×70 мм
⚠️ Важное примечание: При использовании зумирования на максимальном увеличении (30x) изображение может быть темнее и менее резким, а также потребуется жесткая фиксация бинокля (например, на штатив через переходник), так как дрожание рук усиливается. Для стабильной картинки на 30x настоятельно рекомендуется штатив.
Комплектация: Бинокль, крышки для объективов и окуляров, ремень для переноски, салфетка для оптики, чехол (иногда штатив в комплекте не идет — уточняйте).
Для чего подходит бинокль Veber 10-30x60?
- Охота и наблюдение за животными на средних дистанциях (10–15 крат).
- Спортивные соревнования (футбол, биатлон).
- Туризм и походы — большая светосила поможет в сумерках.
- Любительское наблюдение за Луной или яркими звездами (с упора).