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Veber БПЦ ZOOM 10-30x60 бинокль
Veber БПЦ ZOOM 10-30x60 бинокль
Veber БПЦ ZOOM 10-30x60 бинокль
Veber БПЦ ZOOM 10-30x60 бинокль
Veber БПЦ ZOOM 10-30x60 бинокль
Veber БПЦ ZOOM 10-30x60 бинокль
Veber БПЦ ZOOM 10-30x60 бинокль

Veber БПЦ ZOOM 10-30x60 бинокль

Veber
Артикул: OLE-1072

Полевой мощныйбинокль отличается качеством картинки и надежностью конструкции. Увеличение от 10 до 30 крат. Апература 60 мм. Оптическая схема построена на базе Porro-призм. Полное многослойное просветляющие покрытие линз из стекла ВаК-4. Влагозащищенный корпус с защитным резиновым покрытием. Плавная центральная фокусировка, регулировка диоптрий.

Описание

Veber БПЦ ZOOM 10-30x60 – бинокль с переменной кратностью для наземных наблюдений

Veber БПЦ ZOOM 10-30x60 – это классический бинокль Porro призматической схемы с широкими возможностями. Благодаря зум-механизму вы плавно меняете увеличение от 10x до 30x, а большие объективы (60 мм) собирают много света, делая картинку яркой даже в сумерках.

Особенности модели

  • Переменное увеличение (Zoom): 10–30 крат — подходит и для обзора панорамы, и для детального рассмотрения удаленных объектов.
  • Диаметр объектива 60 мм: обеспечивает высокую светосилу, комфортную для наблюдений на закате или в лесу.
  • Призменная система Porro: дает объемное, рельефное изображение и хорошую глубину резкости.
  • Покрытие линз: многослойное просветляющее (FMC или MC — уточните в комплектации), снижающее блики и увеличивающее контраст.
  • Корпус: прочный пластик с резиновым покрытием (GRP — glass reinforced plastic) для защиты от ударов и влаги.
  • Регулировка: центральная фокусировка и диоптрийная подстройка правого окуляра под разницу зрения.

Технические характеристики (предполагаемые, уточните по факту)

Увеличение10–30 крат (переменное, зум)
Диаметр объектива60 мм
Диаметр выходного зрачка6 мм (при 10x) – 2 мм (при 30x)
Удаление выходного зрачкаоколо 12–14 мм (комфортно для очков?)
Поле зрения на 1000 мпримерно 100 м (на 10x) — 40 м (на 30x)
Минимальная дистанция фокусировки≈ 8–10 метров
Влагозащитаводонепроницаемый корпус (обычно WR)
Вес≈ 800–950 г
Размерыоколо 200×190×70 мм

⚠️ Важное примечание: При использовании зумирования на максимальном увеличении (30x) изображение может быть темнее и менее резким, а также потребуется жесткая фиксация бинокля (например, на штатив через переходник), так как дрожание рук усиливается. Для стабильной картинки на 30x настоятельно рекомендуется штатив.

Комплектация: Бинокль, крышки для объективов и окуляров, ремень для переноски, салфетка для оптики, чехол (иногда штатив в комплекте не идет — уточняйте).

Для чего подходит бинокль Veber 10-30x60?

  • Охота и наблюдение за животными на средних дистанциях (10–15 крат).
  • Спортивные соревнования (футбол, биатлон).
  • Туризм и походы — большая светосила поможет в сумерках.
  • Любительское наблюдение за Луной или яркими звездами (с упора).

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