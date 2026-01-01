Описание

Veber БПЦ ZOOM 10-30x60 – бинокль с переменной кратностью для наземных наблюдений

Veber БПЦ ZOOM 10-30x60 – это классический бинокль Porro призматической схемы с широкими возможностями. Благодаря зум-механизму вы плавно меняете увеличение от 10x до 30x, а большие объективы (60 мм) собирают много света, делая картинку яркой даже в сумерках.

Особенности модели

Переменное увеличение (Zoom): 10–30 крат — подходит и для обзора панорамы, и для детального рассмотрения удаленных объектов.

10–30 крат — подходит и для обзора панорамы, и для детального рассмотрения удаленных объектов. Диаметр объектива 60 мм: обеспечивает высокую светосилу, комфортную для наблюдений на закате или в лесу.

обеспечивает высокую светосилу, комфортную для наблюдений на закате или в лесу. Призменная система Porro: дает объемное, рельефное изображение и хорошую глубину резкости.

дает объемное, рельефное изображение и хорошую глубину резкости. Покрытие линз: многослойное просветляющее (FMC или MC — уточните в комплектации), снижающее блики и увеличивающее контраст.

многослойное просветляющее (FMC или MC — уточните в комплектации), снижающее блики и увеличивающее контраст. Корпус: прочный пластик с резиновым покрытием (GRP — glass reinforced plastic) для защиты от ударов и влаги.

прочный пластик с резиновым покрытием (GRP — glass reinforced plastic) для защиты от ударов и влаги. Регулировка: центральная фокусировка и диоптрийная подстройка правого окуляра под разницу зрения.

Технические характеристики (предполагаемые, уточните по факту)

Увеличение 10–30 крат (переменное, зум) Диаметр объектива 60 мм Диаметр выходного зрачка 6 мм (при 10x) – 2 мм (при 30x) Удаление выходного зрачка около 12–14 мм (комфортно для очков?) Поле зрения на 1000 м примерно 100 м (на 10x) — 40 м (на 30x) Минимальная дистанция фокусировки ≈ 8–10 метров Влагозащита водонепроницаемый корпус (обычно WR) Вес ≈ 800–950 г Размеры около 200×190×70 мм

⚠️ Важное примечание: При использовании зумирования на максимальном увеличении (30x) изображение может быть темнее и менее резким, а также потребуется жесткая фиксация бинокля (например, на штатив через переходник), так как дрожание рук усиливается. Для стабильной картинки на 30x настоятельно рекомендуется штатив.

Комплектация: Бинокль, крышки для объективов и окуляров, ремень для переноски, салфетка для оптики, чехол (иногда штатив в комплекте не идет — уточняйте).

Для чего подходит бинокль Veber 10-30x60?