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Veber БП 8х21 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof
Veber БП 8х21 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof
Veber БП 8х21 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof

Veber БП 8х21 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof

Veber
Артикул: DAN-0627

 Veber БП 8х21 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof. Легкий, небольшой бинокль с уникальной оптической системой, которая позволяет начать наблюдение без предварительной настройки, что очень удобно в ситуациях, когда неожиданно появляются приближающиеся и удаляющиеся объекты. Пользователю достаточно изначально установить межзрачковое расстояние.

Описание

Отсутствие в бинокле БП 8x21 Veber Free Focus подвижных деталей фокусировочного механизма и влагозащищенный корпус из алюминиевого сплава с резиновой отделкой, а также многослойное, трудно истираемое покрытие линз, позволят биноклю служить долгие годы при самом интенсивном использовании.

Особенности:

  • влагозащищенный
  • призмы Roof
  • износостойкий
  • отделка корпуса резиной
  • оптическое просветление внешних линз
  • без механизма фокусировки

Характеристики:

  • минимальная дистанция фокусировки, м - 6
  • диаметр выходного зрачка, мм - 2,6
  • угловое поле зрения, град. - 6,6
  • увеличение - 8Х
  • Zoom - нет
  • диаметр объектива, мм - 21
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 122
  • габаритные размеры, мм - 93х99х31
  • вес, г - 200

Комплектация

  • Бинокль.
  • Футляр.
  • Шейный ремень.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

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