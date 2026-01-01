Veber БП 8х21 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof

Отсутствие в бинокле БП 8x21 Veber Free Focus подвижных деталей фокусировочного механизма и влагозащищенный корпус из алюминиевого сплава с резиновой отделкой, а также многослойное, трудно истираемое покрытие линз, позволят биноклю служить долгие годы при самом интенсивном использовании.
Особенности:
- влагозащищенный
- призмы Roof
- износостойкий
- отделка корпуса резиной
- оптическое просветление внешних линз
- без механизма фокусировки
Характеристики:
- минимальная дистанция фокусировки, м - 6
- диаметр выходного зрачка, мм - 2,6
- угловое поле зрения, град. - 6,6
- увеличение - 8Х
- Zoom - нет
- диаметр объектива, мм - 21
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 122
- габаритные размеры, мм - 93х99х31
- вес, г - 200