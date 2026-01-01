Артикул: DAN-0627

Veber БП 8х21 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof. Легкий, небольшой бинокль с уникальной оптической системой, которая позволяет начать наблюдение без предварительной настройки, что очень удобно в ситуациях, когда неожиданно появляются приближающиеся и удаляющиеся объекты. Пользователю достаточно изначально установить межзрачковое расстояние.