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Veber БП 12х25 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof
Veber БП 12х25 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof
Veber БП 12х25 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof

Veber БП 12х25 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof

Veber
Артикул: DAN-0624

Veber БП 12х25 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof. Легкий, небольшой бинокль с уникальной оптической системой, которая позволяет начать наблюдение без предварительной настройки, что очень удобно в ситуациях, когда неожиданно появляются приближающиеся и удаляющиеся объекты. Пользователю достаточно изначально установить межзрачковое расстояние.

Описание

Отсутствие в бинокле БП 12x25 Veber Free Focusподвижных деталей фокусировочного механизма и влагозащищенный корпус из алюминиевого сплава с резиновой отделкой, а также многослойное, трудно истираемое покрытие линз, позволят биноклю служить долгие годы при самом интенсивном использовании.

Особенности:

  • влагозащищенный
  • компактный
  • призмы Roof
  • корпус из алюминиевого сплава
  • отделка корпуса резиной
  • износостойкость
  • оптическое просветление внешних линз
  • без механизма фокусировки

Характеристики:

  • диаметр выходного зрачка, мм - 2,1
  • угловое поле зрения, град. - 4,2
  • увеличение - 12Х
  • Zoom - нет
  • диаметр объектива, мм - 25
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 78
  • габаритные размеры, мм - 112х100х32
  • вес, г - 200


Комплектация

  • Бинокль.
  • Футляр.
  • Шейный ремень.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

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