Veber БП 12х25 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof

Отсутствие в бинокле БП 12x25 Veber Free Focusподвижных деталей фокусировочного механизма и влагозащищенный корпус из алюминиевого сплава с резиновой отделкой, а также многослойное, трудно истираемое покрытие линз, позволят биноклю служить долгие годы при самом интенсивном использовании.
Особенности:
- влагозащищенный
- компактный
- призмы Roof
- корпус из алюминиевого сплава
- отделка корпуса резиной
- износостойкость
- оптическое просветление внешних линз
- без механизма фокусировки
Характеристики:
- диаметр выходного зрачка, мм - 2,1
- угловое поле зрения, град. - 4,2
- увеличение - 12Х
- Zoom - нет
- диаметр объектива, мм - 25
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 78
- габаритные размеры, мм - 112х100х32
- вес, г - 200