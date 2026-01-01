images
images
images
images
Veber БП 10х25 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof
Veber БП 10х25 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof
Veber БП 10х25 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof
Veber БП 10х25 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof

Veber БП 10х25 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof

Veber
Артикул: DAN-0622

Veber БП 10х25 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof. Увеличение 10х, диаметр объектива 25 мм. Не требуется настройка перед началом работы и подфокусировка при наблюдениях, только установка межзрачкового расстояния. Металлический корпус, многослойное трудноистираемое покрытие линз. Компактный и легкий. 

Описание

Компактный Veber Free Focus БП 10x25 с ROOF — призмами является биноклем с уникальной оптической системой. Бинокль позволяет вести наблюдение без перефокусировки, его не нужно настраивать перед началом работы. Это особенно удобно в неожиданных ситуациях и при наблюдении за быстроприближающимися и удаляющимися объектами.

В бинокле отсутствуют подвижные части фокусировочных механизмов, обычно являющихся местами повышенного износа и источником проникновения влаги. При аккуратном обращении бинокль БП 10x25 Veber Free Focus прослужит долгие годы даже при самой интенсивной эксплуатации. Влагозащищенное исполнение.

Особенности:

  • Увеличение 10х, диаметр объектива 25 мм.
  • Влагозащищенный
  • Призмы Roof
  • Оптическое просветление внешних линз
  • Без механизма фокусировки
  • Металлический корпус
  • Отделка корпуса резиной
  • Компактный и легкий
  • Стойкость к износу

Характеристики:

  • Увеличение, крат 10
  • Zoom нет
  • Диаметр объектива 25 мм
  • Минимальная дистанция фокусировки 5 м
  • Диаметр выходного зрачка 2.5 мм
  • Угловое поле зрения, град. 5.3
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 98 м
  • Цвет черный
  • Материал корпуса алюминиевый сплав
  • Материал отделки корпуса резина
  • Габаритные размеры 112х100х32 мм
  • Вес 0.2 кг

Комплектация

  • Бинокль
  • Футляр
  • Шейный ремень
  • Ткань для протирки оптики
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как стать звездным влогером
Как стать звездным влогером
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Урок 3. Цикл видеоуроков про фотографию. Что такое ритм в изображении
Урок 3. Цикл видеоуроков про фотографию. Что такое ритм в изображении
Fotokvant LED-5 kit комплект светодиодного света с софтбоксами
Fotokvant LED-5 kit комплект светодиодного света с софтбоксами
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.