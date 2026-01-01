Veber БП 10х25 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof

Компактный Veber Free Focus БП 10x25 с ROOF — призмами является биноклем с уникальной оптической системой. Бинокль позволяет вести наблюдение без перефокусировки, его не нужно настраивать перед началом работы. Это особенно удобно в неожиданных ситуациях и при наблюдении за быстроприближающимися и удаляющимися объектами.
В бинокле отсутствуют подвижные части фокусировочных механизмов, обычно являющихся местами повышенного износа и источником проникновения влаги. При аккуратном обращении бинокль БП 10x25 Veber Free Focus прослужит долгие годы даже при самой интенсивной эксплуатации. Влагозащищенное исполнение.
Особенности:
- Увеличение 10х, диаметр объектива 25 мм.
- Влагозащищенный
- Призмы Roof
- Оптическое просветление внешних линз
- Без механизма фокусировки
- Металлический корпус
- Отделка корпуса резиной
- Компактный и легкий
- Стойкость к износу
Характеристики:
- Увеличение, крат 10
- Zoom нет
- Диаметр объектива 25 мм
- Минимальная дистанция фокусировки 5 м
- Диаметр выходного зрачка 2.5 мм
- Угловое поле зрения, град. 5.3
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 98 м
- Цвет черный
- Материал корпуса алюминиевый сплав
- Материал отделки корпуса резина
- Габаритные размеры 112х100х32 мм
- Вес 0.2 кг