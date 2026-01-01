Veber БП 10х25 ff бинокль влагозащищенный призмы Roof

Описание

Компактный Veber Free Focus БП 10x25 с ROOF — призмами является биноклем с уникальной оптической системой. Бинокль позволяет вести наблюдение без перефокусировки, его не нужно настраивать перед началом работы. Это особенно удобно в неожиданных ситуациях и при наблюдении за быстроприближающимися и удаляющимися объектами.

В бинокле отсутствуют подвижные части фокусировочных механизмов, обычно являющихся местами повышенного износа и источником проникновения влаги. При аккуратном обращении бинокль БП 10x25 Veber Free Focus прослужит долгие годы даже при самой интенсивной эксплуатации. Влагозащищенное исполнение.



Особенности:

Увеличение 10х, диаметр объектива 25 мм.

Влагозащищенный

Призмы Roof

Оптическое просветление внешних линз

Без механизма фокусировки

Металлический корпус

Отделка корпуса резиной

Компактный и легкий

Стойкость к износу

Характеристики: