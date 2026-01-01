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Veber БН 22x32 бинокль черный влагозащищенный призмы Roof
Veber БН 22x32 бинокль черный влагозащищенный призмы Roof
Veber БН 22x32 бинокль черный влагозащищенный призмы Roof

Veber БН 22x32 бинокль черный влагозащищенный призмы Roof

Veber
Артикул: DAN-0642

Veber БН 22x32 бинокль черный влагозащищенный призмы Roof. Компактный бинокль с большим увеличением, уникальной оптической системой. Модель имеет удобную центральную фокусировку и диоптрийную подстройку. Корпус бинокля металлический с противоскользящим резиновым покрытием, которое защищает от проникновения влаги и убережет прибор от нечаянного выпадения из рук.

Описание

Бинокль Veber БН 22x32 с большим увеличением и подходит для наблюдения очень удаленных объектов. При хорошем освещении данная модель бинокля станет безусловным компромиссом между степенью увеличения, светосилой, весогабаритными характеристиками и ценой.

Особенности:

  • компактность
  • призмы Roof
  • влагозащита
  • металлический обрезиненный корпус
  • просветляющее покрытие оптических элементов

Характеристики:

  • диаметр выходного зрачка, мм - 1,4
  • угловое поле зрения, град. - 6
  • увеличение - 22Х
  • диаметр объектива, мм - 32
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 91
  • габаритные размеры, мм - 112х100х42
  • вес, г - 260

Комплектация

  • Бинокль.
  • Футляр.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Ремешок.
  • Гарантийный талон и инструкция.

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Наличие
более 10 шт

Карманный бинокль с центральной фокусировкой. Апература 25 мм, увеличение в 12 крат. Оптическая схема построена на базе Roof-призм. Полное многослойное просветляющие покрытие линз. Металлический обрезиненный корпус. Шарнирные узлы защищены от попадания грязи и песка. Верхняя пластиковая крышка предохраняет бинокль и от разъюстировки при случайном ударе. Жесткий кейс в комплекте.

3 120 ₽
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