Veber БН 22x32 бинокль черный влагозащищенный призмы Roof

Бинокль Veber БН 22x32 с большим увеличением и подходит для наблюдения очень удаленных объектов. При хорошем освещении данная модель бинокля станет безусловным компромиссом между степенью увеличения, светосилой, весогабаритными характеристиками и ценой.
Особенности:
- компактность
- призмы Roof
- влагозащита
- металлический обрезиненный корпус
- просветляющее покрытие оптических элементов
Характеристики:
- диаметр выходного зрачка, мм - 1,4
- угловое поле зрения, град. - 6
- увеличение - 22Х
- диаметр объектива, мм - 32
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м - 91
- габаритные размеры, мм - 112х100х42
- вес, г - 260