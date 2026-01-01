Veber БН 22x32 бинокль черный влагозащищенный призмы Roof

Арт. OLE-1082

Карманный бинокль с центральной фокусировкой. Апература 25 мм, увеличение в 12 крат. Оптическая схема построена на базе Roof-призм. Полное многослойное просветляющие покрытие линз. Металлический обрезиненный корпус. Шарнирные узлы защищены от попадания грязи и песка. Верхняя пластиковая крышка предохраняет бинокль и от разъюстировки при случайном ударе. Жесткий кейс в комплекте.