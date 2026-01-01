Veber Б-6 6х24 бинокль

Описание

Данный бинокль предназначается для наблюдения за объектами, измерения горизонтальных и вертикальных углов, а также определения дальности до предметов (если известны их размеры).

Бинокль оснащен угломерной сеткой, для которой требуется дополнительная настройка на резкость, поэтому окуляры бинокля фокусируются независимо друг от друга. Независимая фокусировка также позволяет добиться лучшей герметизации корпуса, который выполнен из алюмо-магниевого сплава и имеет высокую механическую прочность.

Бинокль укладывается в специальный жесткий кожаный футляр, предохраняющий его от загрязнения, влияния различных атмосферных условий и механических повреждений. Крышка футляра на пружинной застежке. К футляру крепится плечевой ремень.

Особенности:

Точная копия советского бинокля образца 1940 г.

Многослойное просветление оптических элементов

Porro призмы

Дальномерная сетка

Характеристики: