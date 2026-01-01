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Veber Б-6 6х24 бинокль
Veber Б-6 6х24 бинокль
Veber Б-6 6х24 бинокль
Veber Б-6 6х24 бинокль
Veber Б-6 6х24 бинокль

Veber Б-6 6х24 бинокль

Veber
Артикул: NVF-6604

Veber Б-6 6х24 бинокль. Точная копия знаменитого советского бинокля с сеткой, включая футляр из натуральной кожи. Изменения коснулись качества оптики, теперь она с многослойным просветлением, из оптического стекла высшего качества, а благодаря использованию современных герметиков — повысилась степень защиты от пыли и воды.

Описание

Данный бинокль предназначается для наблюдения за объектами, измерения горизонтальных и вертикальных углов, а также определения дальности до предметов (если известны их размеры).

Бинокль оснащен угломерной сеткой, для которой требуется дополнительная настройка на резкость, поэтому окуляры бинокля фокусируются независимо друг от друга. Независимая фокусировка также позволяет добиться лучшей герметизации корпуса, который выполнен из алюмо-магниевого сплава и имеет высокую механическую прочность.

Бинокль укладывается в специальный жесткий кожаный футляр, предохраняющий его от загрязнения, влияния различных атмосферных условий и механических повреждений. Крышка футляра на пружинной застежке. К футляру крепится плечевой ремень.

Особенности:

  • Точная копия советского бинокля образца 1940 г.
  • Многослойное просветление оптических элементов
  • Porro призмы
  • Дальномерная сетка

Характеристики:

  • Увеличение 6 крат 
  • Поле зрения 8°30' 
  • Диаметр объектива 24 мм 
  • Диаметр выходного зрачка 4 мм 
  • Удаление выходного зрачка 11 мм 
  • Сумерки (фактор) 12 
  • Размер 160х108х45 мм 
  • Вес 0,4 кг

Комплектация

  • Бинокль 
  • Футляр с плечевым ремнем
  • Покрышка окуляров с шейным ремнем
  • Салфетка фланелевая
  • Кисточка 

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