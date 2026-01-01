Veber Б-6 6х24 бинокль

Данный бинокль предназначается для наблюдения за объектами, измерения горизонтальных и вертикальных углов, а также определения дальности до предметов (если известны их размеры).
Бинокль оснащен угломерной сеткой, для которой требуется дополнительная настройка на резкость, поэтому окуляры бинокля фокусируются независимо друг от друга. Независимая фокусировка также позволяет добиться лучшей герметизации корпуса, который выполнен из
Бинокль укладывается в специальный жесткий кожаный футляр, предохраняющий его от загрязнения, влияния различных атмосферных условий и механических повреждений. Крышка футляра на пружинной застежке. К футляру крепится плечевой ремень.
Особенности:
- Точная копия советского бинокля образца 1940 г.
- Многослойное просветление оптических элементов
- Porro призмы
- Дальномерная сетка
Характеристики:
- Увеличение 6 крат
- Поле зрения 8°30'
- Диаметр объектива 24 мм
- Диаметр выходного зрачка 4 мм
- Удаление выходного зрачка 11 мм
- Сумерки (фактор) 12
- Размер 160х108х45 мм
- Вес 0,4 кг