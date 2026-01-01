Veber Б-2 8х30 бинокль

Описание

Veber Б-2 8х30 – классический офицерский бинокль с дальномерной сеткой

Бинокль Veber Б-2 8х30 – это точная и качественно доработанная реплика знаменитого советского офицерского бинокля образца 1940 года. Модель предназначена для наблюдения за удаленными объектами, а также для измерения горизонтальных и вертикальных углов и определения дальности до предметов по угломерной сетке.

Корпус бинокля выполнен из прочного алюмо-магниевого сплава с высоким качеством герметизации, защищающей оптику от пыли и влаги. Окуляры фокусируются независимо друг от друга, что обеспечивает точную настройку резкости с учетом индивидуальных особенностей зрения и позволяет использовать бинокль с максимальным комфортом.

Оптическая система построена на призмах Porro с полным многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает яркое и контрастное изображение. Бинокль комплектуется жестким футляром из натуральной кожи с плечевым ремнем, светофильтрами, крышками окуляров и аксессуарами для ухода за оптикой.

Назначение и применение

Наблюдение за природой, птицами и дикими животными.

Охота и рыбалка.

Туризм и путешествия.

Спортивные мероприятия и соревнования.

Измерение расстояний и углов с помощью дальномерной сетки.

Ключевые особенности

Увеличение 8x и диаметр объектива 30 мм для качественного наблюдения.

Точная копия легендарного советского бинокля 1940 года.

Призмы Porro и полное многослойное просветление оптики.

Раздельная фокусировка окуляров для точной настройки.

Прочный корпус из алюмо-магниевого сплава.

Встроенная угломерная сетка для измерения расстояний.

Комплектный жесткий футляр из натуральной кожи.

Комплект светофильтров и аксессуаров для ухода.

Технические характеристики

Тип: Бинокль.

Бренд: Veber.

Модель: Б-2.

Увеличение: 8x.

Диаметр объектива: 30 мм.

Диаметр выходного зрачка: 3.75 мм.

Удаление выходного зрачка: 11 мм.

Угловое поле зрения: 8.5 градуса.

Линейное поле зрения (на 1000 м): 152 м.

Тип призм: Porro.

Фокусировка: Раздельная.

Корпус: Алюмо-магниевый сплав, обрезиненный.

Особенности оптики: Многослойное просветление.

Дальномерная сетка: Да.

Габариты: 165 x 127 x 51 мм.

Вес: 620 г.

Как использовать бинокль

Настройте межзрачковое расстояние, складывая или раздвигая половинки бинокля до получения единого круглого изображения. Для наведения резкости используйте раздельную фокусировку окуляров, вращая их независимо друг от друга. При необходимости используйте угломерную сетку для измерения расстояний до объектов. Для длительного наблюдения используйте комплектный футляр для защиты бинокля. Храните бинокль в футляре, защищая оптику от пыли и повреждений.

Преимущества использования

Классический дизайн с исторической атмосферой.

Качественная оптика с многослойным просветлением.

Прочный герметичный корпус для работы в полевых условиях.

Богатая комплектация, включая кожаный футляр и светофильтры.

Универсальность для туризма, охоты и наблюдений.

Уход и хранение