Veber Б-2 8х30 бинокль

Veber Б-2 8х30 – классический офицерский бинокль с дальномерной сеткой
Бинокль Veber Б-2 8х30 – это точная и качественно доработанная реплика знаменитого советского офицерского бинокля образца 1940 года. Модель предназначена для наблюдения за удаленными объектами, а также для измерения горизонтальных и вертикальных углов и определения дальности до предметов по угломерной сетке.
Корпус бинокля выполнен из прочного алюмо-магниевого сплава с высоким качеством герметизации, защищающей оптику от пыли и влаги. Окуляры фокусируются независимо друг от друга, что обеспечивает точную настройку резкости с учетом индивидуальных особенностей зрения и позволяет использовать бинокль с максимальным комфортом.
Оптическая система построена на призмах Porro с полным многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает яркое и контрастное изображение. Бинокль комплектуется жестким футляром из натуральной кожи с плечевым ремнем, светофильтрами, крышками окуляров и аксессуарами для ухода за оптикой.
Назначение и применение
- Наблюдение за природой, птицами и дикими животными.
- Охота и рыбалка.
- Туризм и путешествия.
- Спортивные мероприятия и соревнования.
- Измерение расстояний и углов с помощью дальномерной сетки.
Ключевые особенности
- Увеличение 8x и диаметр объектива 30 мм для качественного наблюдения.
- Точная копия легендарного советского бинокля 1940 года.
- Призмы Porro и полное многослойное просветление оптики.
- Раздельная фокусировка окуляров для точной настройки.
- Прочный корпус из алюмо-магниевого сплава.
- Встроенная угломерная сетка для измерения расстояний.
- Комплектный жесткий футляр из натуральной кожи.
- Комплект светофильтров и аксессуаров для ухода.
Технические характеристики
- Тип: Бинокль.
- Бренд: Veber.
- Модель: Б-2.
- Увеличение: 8x.
- Диаметр объектива: 30 мм.
- Диаметр выходного зрачка: 3.75 мм.
- Удаление выходного зрачка: 11 мм.
- Угловое поле зрения: 8.5 градуса.
- Линейное поле зрения (на 1000 м): 152 м.
- Тип призм: Porro.
- Фокусировка: Раздельная.
- Корпус: Алюмо-магниевый сплав, обрезиненный.
- Особенности оптики: Многослойное просветление.
- Дальномерная сетка: Да.
- Габариты: 165 x 127 x 51 мм.
- Вес: 620 г.
Как использовать бинокль
- Настройте межзрачковое расстояние, складывая или раздвигая половинки бинокля до получения единого круглого изображения.
- Для наведения резкости используйте раздельную фокусировку окуляров, вращая их независимо друг от друга.
- При необходимости используйте угломерную сетку для измерения расстояний до объектов.
- Для длительного наблюдения используйте комплектный футляр для защиты бинокля.
- Храните бинокль в футляре, защищая оптику от пыли и повреждений.
Преимущества использования
- Классический дизайн с исторической атмосферой.
- Качественная оптика с многослойным просветлением.
- Прочный герметичный корпус для работы в полевых условиях.
- Богатая комплектация, включая кожаный футляр и светофильтры.
- Универсальность для туризма, охоты и наблюдений.
Уход и хранение
- Храните бинокль в комплектном жестком футляре, защищающем от ударов и атмосферных воздействий.
- Для очистки линз используйте фланелевую салфетку и кисточку из комплекта.
- Не используйте абразивные или химические чистящие средства.
- Избегайте падений и попадания жидкости внутрь устройства.