Veber Alfa 8x42 бинокль

Благодаря большому углу поля зрения удобно вести наблюдение из движущегося транспортного средства.
Возможна установка бинокля на штатив через специальный адаптер (покупается отдельно)
Характеристики:
- Увеличение 8 крат
- Тип призмы Porro
- Оптическое просветление FMC
- Диаметр объектива (апература) - 42 мм
- Диаметр выходного зрачка 5 мм
- Реальный угол зрения 8,2°
- Светопропускание более 90%
- Разрешение 6,2 сек
- Измерительная сетка MIL, ц.д. 5 MIL
- Минимальная дистанция фокусировки 6 м
- Степень защиты JIS-6
- Размер 190х70х160 мм
- Вес 870 г