Veber Alfa 7x50 бинокль

Благодаря большому углу поля зрения удобно вести наблюдение из движущегося транспортного средства.
Возможна установка бинокля на штатив через специальный адаптер (покупается отдельно)
Характеристики:
- Увеличение 7 крат
- Тип призмы Porro
- Оптическое просветление FMC
- Диаметр объектива (апература) - 50 мм
- Диаметр выходного зрачка 7 мм
- Реальный угол зрения 6,8°
- Светопропускание более 90%
- Разрешение 7,3 сек
- Измерительная сетка MIL, ц.д. 5 MIL
- Минимальная дистанция фокусировки 8 м
- Степень защиты JIS-6
- Размер 200х65х180 мм
- Вес 1085 г