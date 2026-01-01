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Veber Alfa 7x50 бинокль
Veber Alfa 7x50 бинокль
Veber Alfa 7x50 бинокль
Veber Alfa 7x50 бинокль
Veber Alfa 7x50 бинокль
Veber Alfa 7x50 бинокль

Veber Alfa 7x50 бинокль

Veber
Артикул: OLE-1100

Профессиональный полевой бинокль с угломерной сеткой. Апература 50 мм, увеличение 7 крат. Раздельная фокусировка окуляров, асферическая широкоугольная оптика. Оптическая схема построена на базе Porro-призм из оптического стекла ВаК-4. Полное многослойное просветляющие покрытие линз. Ударопрочный корпус заполнен азотом. Защита оптических элементов от вибрации. Класс защиты от воды JIS-6.

Описание

Благодаря большому углу поля зрения удобно вести наблюдение из движущегося транспортного средства.

Возможна установка бинокля на штатив через специальный адаптер (покупается отдельно)

Характеристики:

  • Увеличение 7 крат
  • Тип призмы Porro
  • Оптическое просветление FMC
  • Диаметр объектива (апература) - 50 мм
  • Диаметр выходного зрачка 7 мм
  • Реальный угол зрения 6,8°
  • Светопропускание более 90%
  • Разрешение 7,3 сек
  • Измерительная сетка MIL, ц.д. 5 MIL
  • Минимальная дистанция фокусировки 8 м
  • Степень защиты JIS-6
  • Размер 200х65х180 мм
  • Вес 1085 г

Комплектация

  • Бинокль серии "Alfa"
  • Крышка объектива (закреплены на корпусе 2 шт.)
  • Крышка окуляров (1 шт. спаренная)
  • Неопреновый шейный ремень
  • Салфетка для чистки оптики
  • Жесткий футляр с наплечным ремнем
  • Инструкция и гарантийный талон (10 лет)

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