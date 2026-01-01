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Veber 8х22 бинокль «Санкт-Петербург»
Veber 8х22 бинокль «Санкт-Петербург»
Veber 8х22 бинокль «Санкт-Петербург»
Veber 8х22 бинокль «Санкт-Петербург»
Veber 8х22 бинокль «Санкт-Петербург»

Veber 8х22 бинокль «Санкт-Петербург»

Veber
Артикул: MTG-2807

Veber 8х22 бинокль «Санкт-Петербург». Компактный бинокль с символикой Санкт-Петербурга – долгая память о прекрасном городе, увеличение 8х, диаметр объектива 22 мм, многослойное просветляющее покрытие, межзрачковое расстояние 56–72 мм, поворотные наглазники twist-up, линейное поле зрения – 119 м на дистанции 1000 м.

Описание

Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург» рассчитан в первую очередь на туристов. Карманный формат, прочность и легкость (194 г) – отличное сочетание для прибора, с которым путешественник не расстанется целый день.

Линзы объективов и окуляров со стойким многослойным просветляющим покрытием дают качественное контрастное изображение, чтобы отчетливо увидеть, например, панораму Северной столицы с колоннады Исаакиевского собора. Поворотные наглазники twist-up делают наблюдение более комфортным.

Бинокль классической конструкции с roof-призмами настраивается индивидуально. Складывая прибор по центральной оси можно подобрать нужное расстояние между зрачками, а с помощью кольца фокусировки и кольца диоптрийной коррекции на правом окуляре отрегулировать резкость.

Усиленный корпус из поликарбоната защитит оптику от разъюстировки при случайных ударах. Благодаря яркому дизайну корпус хорошо заметен на любом фоне, его легко отыскать в сумке или рюкзаке.

Ремешок удержит бинокль на шее даже самого активного экскурсанта.

Поездка закончится, а практичный и функциональный «Санкт-Петербург» прослужит долго. На расстоянии 1000 м в поле зрения прибора попадает участок шириной 119 м. Значит этот бинокль можно будет брать с собой на концерты, спортивные мероприятия или лесные прогулки.

Характеристики:

  • Увеличение 8х
  • Диаметр объектива 22 мм
  • Диаметр выходного зрачка 2,75 мм
  • Удаление выходного зрачка 12 мм
  • Поле зрения: угловое - 7°; линейное на дистанции 1000 м - 119 м
  • Ближнее расстояние фокусировки 4 м
  • Межзрачковое расстояние 56–72 мм
  • Габариты 11,5 х 9,1 х 3,4 см
  • Масса 194 г

Комплектация

  • Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург»
  • Чехол для бинокля
  • Ремешок нашейный
  • Салфетка для чистки оптики
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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