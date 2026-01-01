Veber 8х22 бинокль «Москва»

Описание

Бинокль Veber 8х22 «Москва» рассчитан в первую очередь на туристов. Карманный формат, прочность и легкость (194 г) – отличное сочетание для прибора, с которым путешественник не расстанется целый день.

Линзы объективов и окуляров со стойким многослойным просветляющим покрытием дают качественное контрастное изображение, чтобы отчетливо увидеть, например, панораму столицы с Воробьевых гор. Поворотно-выдвижные наглазники twist-up делают наблюдение более комфортным, позволяют вести наблюдение в обычных или солнцезащитных очках.

Бинокль классической конструкции с roof-призмами настраивается индивидуально. Складывая прибор по центральной оси можно подобрать нужное расстояние между зрачками, а с помощью кольца фокусировки и кольца диоптрийной коррекции на правом окуляре отрегулировать резкость.

Усиленный корпус из поликарбоната защитит оптику от разъюстировки при случайных ударах. Благодаря яркому дизайну корпус хорошо заметен на любом фоне, его легко отыскать в сумке или рюкзаке.

Ремешок удержит бинокль на шее даже самого активного экскурсанта.

Поездка закончится, а практичная и функциональная «Москва» прослужит долго. На расстоянии 1000 м в поле зрения прибора попадает участок шириной 119 м. Значит этот бинокль можно будет брать с собой на концерты, спортивные мероприятия или лесные прогулки.

Характеристики: