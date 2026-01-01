Veber 8х21 бинокль топаз

Легкий 8-кратный бинокль с центральной фокусировкой, порро-призмами и диоптрийной коррекцией. Прочный пластиковый корпус имеет эргономичную форму и удобно лежит в руках. Благодаря компактным размерам бинокль будет всегда находиться "под рукой" и поможет рассмотреть детали состязаний на спортивной арене. Подходит для пользователей в солнцезащитных или корректирующих очках.
Характеристики:
- Фокусировка центральная
- Увеличение, крат 8
- Диаметр объектива, мм 21
- Угловое поле зрения, ˚ 7.2
- Поле зрения на 1000м, м 126
- Диаметр выходного зрачка, мм 2,7
- Минимальная дистанция фокусировки, м 4
- Тип призмы Porro
- Цвет топаз
- Габаритные размеры, мм 80х111х40
- Вес, г 145