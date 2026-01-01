Veber 8х21 бинокль рубин

Описание

Легкий 8-кратный бинокль с центральной фокусировкой, порро-призмами и диоптрийной коррекцией. Прочный пластиковый корпус имеет эргономичную форму и удобно лежит в руках. Благодаря компактным размерам бинокль будет всегда находиться "под рукой" и поможет рассмотреть детали состязаний на спортивной арене. Подходит для пользователей в солнцезащитных или корректирующих очках.

Характеристики: