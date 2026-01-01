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Veber 8х21 бинокль бирюза
Veber 8х21 бинокль бирюза
Veber 8х21 бинокль бирюза
Veber 8х21 бинокль бирюза
Veber 8х21 бинокль бирюза
Veber 8х21 бинокль бирюза

Veber 8х21 бинокль бирюза

Veber
Артикул: MTG-2803

Veber 8х21 бинокль бирюза. Компактный бинокль с 8-х увеличением, диаметр объектива 21 мм, ПОРРО-призмы, широкий угол обзора, оптика с многослойным просветлением, резкая и контрастная картинка даже при слабом освещении, кейс в комплекте.

Описание

Легкий 8-кратный бинокль с центральной фокусировкой, порро-призмами и диоптрийной коррекцией. Прочный пластиковый корпус имеет эргономичную форму и удобно лежит в руках. Благодаря компактным размерам бинокль будет всегда находиться "под рукой" и поможет рассмотреть детали состязаний на спортивной арене. Подходит для пользователей в солнцезащитных или корректирующих очках.

Характеристики:

  • Фокусировка центральная
  • Увеличение, крат 8
  • Диаметр объектива, мм 21
  • Угловое поле зрения, ˚ 7.2
  • Поле зрения на 1000м, м 126
  • Диаметр выходного зрачка, мм 2,7
  • Минимальная дистанция фокусировки, м 4
  • Тип призмы Porro
  • Цвет топаз
  • Габаритные размеры, мм 80х111х40
  • Вес, г 145

Комплектация

  • Бинокль Veber 8х21
  • Чехол
  • Ремешок бинокля на шею
  • Салфетка для чистки оптики
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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